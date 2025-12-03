'영장 기각' 추 "법원에 감사…야당 탄압 중단하고 민생 집중하라"

▲ 12·3 비상계엄 당시 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받는 국민의힘 추경호 의원이 3일 구속영장이 기각돼 경기도 의왕 서울구치소를 나와 차에 오르고 있다.

국민의힘 추경호 의원은 오늘(3일) 자신에 대한 구속영장이 기각되자 정부·여당을 향해 "이제 정치 탄압, 야당 탄압을 중단하고 민생을 지키고 미래를 키우는 일에 집중해 주시면 고맙겠다"고 말했습니다.추 의원은 오늘 새벽 밤새 대기하던 경기 의왕 서울구치소에서 걸어 나오면서 "공정한 판단을 해주신 법원에 감사드린다"며 이같이 언급하고 "그 길에 진정성이 있다면 저도 적극적으로 동참하고 협력하겠다"고 밝혔습니다.현장에 나온 장동혁 대표는 추 의원과 악수한 뒤 "오늘 구속영장 기각으로 대한민국에 법치가 살아있음을 확인했다"며 "이는 정치보복을 중단하고 내란몰이를 포기하라는 국민의 명령"이라고 주장했습니다.장 대표는 "이재명과 민주당에 엄중하게 경고한다. 반헌법적 반민주적 내란몰이를 멈추지 않는다면 국민들께서 이 정권을 끌어내릴 것"이라고 경고했습니다.그러면서 "오늘은 계엄과 탄핵 내란몰이의 어두운 과거에 마침표를 찍고 새로운 미래를 시작하는 날"이라며 "이재명과 민주당의 독재와 폭압을 종식시키고 자유민주주의의 새 길을 열겠다"고 강조했습니다.송언석 원내대표도 "사필귀정으로 특검 수사 자체가 잘못됐다는 방증"이라며 "내란특검을 즉각 해체하고 더 이상의 내란몰이를 중단하길 집권여당에 강력히 촉구한다"고 말했습니다.박성훈 수석대변인은 서면 논평을 내고 "사법부가 더불어민주당과 이재명 정권의 내란몰이 정치공작에 제동을 건 상식적인 판단"이라며 환영했습니다.박 수석대변인은 "이재명 정권과 민주당은 추 의원에게 내란이라는 극단적 프레임을 씌우기 위해 온갖 수단을 동원해 왔다"며 "기각 결정으로 특검 수사는 '정치 수사', '억지 수사', '상상력에 의존한 삼류 공상 수사'였음이 명백히 드러났다"고 비판했습니다.이어 "국민의힘을 위헌 정당으로 몰고 가려는 민주당의 음험한 계략은 물거품으로 돌아갔다"며 "국민의힘은 오늘을 새로운 출발점으로 삼아 짓밟힌 법치를 바로 세우고, 정권의 폭주를 반드시 멈춰 세우겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)