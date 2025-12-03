국민의힘 "특검 억지수사 드러나…내란몰이 제동"…추경호 영장 기각 환영

▲ 국민의힘 추경호 의원이 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다.

국민의힘은 12·3 계엄 당시 원내대표였던 추경호 의원에 대한 구속영장이 기각되자 "사법부가 더불어민주당과 이재명 정권의 내란몰이 정치공작에 제동을 건 상식적인 판단"이라며 환영했습니다.국민의힘 박성훈 수석대변인은 법원의 영장 기각 소식이 전해진 직후 낸 논평에서 "이재명 정권과 민주당은 추 전 원내대표에게 '내란'이라는 극단적 프레임을 씌우기 위해 온갖 수단을 동원해 왔다"고 밝혔습니다.박 수석대변인은 그러면서 "기각 결정으로 특검 수사는 '정치 수사', '억지 수사', '상상력에 의존한 삼류 공상 수사'였음이 명백히 드러났다"고 특검을 비판했습니다.국민의힘은 이번 영장 기각 결정을 계기로 민주당의 위헌 정당론 공세에 맞서 역공에 나설 것을 예고했습니다.박 수석대변인은 "국민의힘을 위헌 정당으로 몰고 가려는 민주당의 음험한 계략은 물거품으로 돌아갔다"며 "오늘을 새로운 출발점으로 삼아 짓밟힌 법치를 바로 세우고 정권의 폭주를 반드시 멈춰 세우겠다"고 말했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)