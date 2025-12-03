민주당 "사법부가 내란청산 바람 짓밟아"…추경호 영장 기각 비판

▲ 브리핑하는 박수현 수석대변인

더불어민주당은 12·3 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원에 대한 구속영장이 기각된 데 대해 "조희대 사법부가 국민의 내란 청산과 헌정질서 회복에 대한 바람을 철저히 짓밟고 있다"고 비판했습니다.민주당 박수현 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "비상식적인 결정에 깊은 유감을 표한다"며 이렇게 말했습니다.박 수석대변인은 "내란 청산과 헌정질서 회복을 방해하는 세력은 결국 국민에 의해 심판받고 해산될 것"이라며 "국민의 이름으로 경고한다"고 밝혔습니다.또 "사법개혁, 사정기관 개혁 등 권력기관의 민주적 개혁을 차질 없이 준비해 내란 청산과 헌정 회복이라는 국민 명령을 충실히 이행하겠다"고 강조했습니다.박 수석대변인은 구속 영장이 기각된 추 의원을 향해선 "지금 이 순간에도 내란 중요 임무 종사 혐의에 대한 일말의 반성과 사과는 없고 거짓과 회피로 일관하고 있다"고 주장했습니다.그러면서 "국민의힘의 적반하장식 행태는 더욱 가관"이라며 "당 지도부 및 내란 주요 혐의자들은 여전히 거짓으로 진실을 덮으려는 시도를 획책하며 국민을 기만하고 있다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)