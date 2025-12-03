1. 추경호 구속영장 기각…"혐의·법리 다툼 여지



12.3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속 영장이 오늘(3일) 새벽 기각됐습니다. 재판부는 추 의원의 혐의와 법리 모두 다툴 여지가 있다고 판단했습니다.



2. "나치 전범처럼 처리"…오늘 대국민 특별성명



이재명 대통령이 군사 쿠데타를 일으키면 나치 전범을 처리하듯 끝까지 처벌해야 한다고 강조했습니다. 이 대통령은 비상계엄 1년이 되는 오늘 대국민 특별성명을 발표하고 외신 기자회견을 합니다.



3. 중부·경북 한파주의보…서울 체감 -12도



밤사이 기온이 큰 폭으로 떨어져 중부와 경북 지역에 한파주의보가 발효됐습니다. 강추위는 모레까지 이어지다가 주말에 다소 누그러질 전망입니다.



4. "용의자 인증 체계 개발자"…전담팀 꾸려 국제 공조



쿠팡 개인정보 유출 사태의 용의자로 알려진 중국인 퇴사자가 인증 시스템 개발자였던 것으로 확인됐습니다. 경찰은 전담팀을 구성해 국제공조 수사에 나섰습니다.