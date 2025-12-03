쿠팡임원, 정보유출 발생시점 후 수십억 원대 주식매도

▲ 쿠팡

대규모 개인정보 유출 사고가 터진 쿠팡의 주요 임원이 정보침해 사건이 발생한 시점 이후 수십억 원대 쿠팡 보유 주식을 내다 판 것으로 확인됐습니다.2일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 지난달 10일 자신이 쿠팡Inc 주식 7만 5천350주를 주당 29.0195달러에 매도했다고 신고했습니다.매도 가액은 약 218만 6천 달러(약 32억 원)에 달합니다.프라남 콜라리 전 부사장도 지난달 17일 쿠팡 주식 2만 7천388주를 매도했다고 신고했습니다.매각 가치는 77만 2천 달러(약 11억 3천만 원)로 신고했습니다.콜라리 전 부사장은 검색 및 추천 부문을 총괄하던 핵심 기술담당 임원으로, 지난달 14일 사임한 바 있습니다.아난드 CFO와 콜라리 전 부사장의 쿠팡 주식 매도 시점은 쿠팡이 개인정보 유출 침해사고 발생 사실을 인지했다고 밝힌 시점 이전입니다.비록 회사가 침해 사고를 인지했다고 밝힌 시점 이전 거래이긴 하지만, 민감한 시점에 발생한 전현직 핵심 임원의 주식 처분은 향후 '내부자 거래' 논란을 부를 수 있는 대목입니다.쿠팡은 지난달 29일 고객 계정 약 3천370만 개 정보가 유출됐다고 발표하면서 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보 등의 개인 정보가 유출됐다고 밝혔습니다.쿠팡은 그에 앞서 지난달 18일 고객 4천500여 명의 개인정보가 유출된 침해사고 발생 사실을 인지했다고 관계당국에 피해 사실을 최초 신고한 바 있습니다.과학기술정보방송통신위원장 최민희 의원실이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 침해사고 신고서에 따르면 쿠팡은 한국시간 지난달 6일 오후 6시 38분 자사 계정 정보에 대한 무단 접근이 발생했다고 보고했습니다.그러나 침해 사실을 인지한 시점은 12일이 지난 11월 18일 오후 10시 52분으로 기록됐습니다.