내년부터 법인세 전 구간 1%포인트 인상…예산부수법안 국회 통과

▲ 2일 국회 본회의에서 조세특례제한법 일부개정법률안(대안)이 가결되고 있다.

내년부터 법인세 세율이 모든 과세표준(과표) 구간에 걸쳐 1% 포인트씩 일괄 인상됩니다.전임 윤석열 정부가 2022년 세제개편으로 일괄 1% 포인트씩 인하했던 법인세를 이전 수준으로 되돌리는 이른바 '부자감세'의 원상복구 조치에 따른 것입니다.국회는 2일 내년도 예산안 처리를 위한 심야 본회의를 열고 이런 내용을 골자로 한 법인세법 개정안 등 예산부수법안 16건을 의결했습니다.현행 법인세는 4개 과표구간에 따라 2억 원 이하 9%, 2억 원 초과∼200억 원 이하 19%, 200억 원 초과∼3천억 원 이하 21%, 3천억 원 초과 24% 누진세율을 적용 중입니다.이날 개정안이 통과됨에 따라 내년 사업소득부터 이들 4개 구간의 세율은 ▲ 2억 원 이하 10% ▲ 2억 원 초과∼200억 원 이하 20% ▲ 200억 원 초과∼3천억 원 이하 22% ▲ 3천억 원 초과 25% 등으로 1% 포인트씩 일괄 인상됩니다.법인세수 증가 효과는 2027년부터 나타나게 됩니다.본회의에서는 또 수익 1조 원 이상인 금융·보험업을 대상으로 한 교육세를 기존 0.5%에서 1.0%로 올리는 교육세 개정안도 처리됐습니다.앞서 정부는 지난 7월 말 법인세 인상 등의 내용이 포함된 2025년 세제개편안을 확정한 바 있습니다.국민의힘은 예산 협상 과정에서 정부의 법인·교육세 인상에 반대했습니다.이에 따라 이들 법안은 정부 원안이 본회의에 자동 상정돼 그대로 처리됐습니다.여야는 다만 내년부터 고배당 상장 기업에 투자해 받는 주식 배당소득의 분리과세에서 50억 원 초과 구간을 신설하고, 이 구간에 대한 최고 세율을 30%로 적용하는 조세특례제한법(조특법) 개정안에 대해선 합의 처리했습니다.개정안에 따르면 배당소득 과표 구간은 ▲ 2천만 원 이하 14% ▲ 2천만 원 초과∼3억 원 이하 20% ▲ 3억 원 초과∼50억 원 이하 25% ▲ 50억 원 초과 30%입니다.당초 정부안은 배당소득 분리과세 과표 구간의 최상단을 '3억 원 초과'(35%)로 설정했습니다.이후 여야가 수정안에 합의해 '3억 원 초과∼50억 원 이하'(25%), '50억 원 초과'(30%)로 쪼갰습니다.이에 따라 35%였던 세율은 각각 25%, 30%로 조정됐습니다.배당소득 분리과세는 2026년 사업분에 대해 내년 배당부터 적용되며, 2028년까지 3년간 한시 적용됩니다.배당소득 분리과세 대상 기업은 배당 성향 40% 이상 또는 배당 성향 25% 및 전년도 대비 10% 이상 증가한 경우에 적용하기로 했습니다.앞서 구윤철 경제부총리는 이번 조특법 개정안의 국회 기획재정위원회 의결 당시 전체회의에 출석, 정부안보다 수정안의 세수 감소분이 1천300억 원가량 더 늘어났다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)