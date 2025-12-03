뉴스

소행성 '베누' 샘플서 포도당 발견…RNA 구성 당류도

유영규 기자
작성 2025.12.03
소행성 '베누' 샘플서 포도당 발견…RNA 구성 당류도
▲ 소행성 '베누' 샘플 채취 캡슐 착륙

45억 년 전 생겨난 것으로 추정되는 소행성 '베누'(Bennu)에서 채취한 샘플에서 포도당(글로코스)과, 유전물질 리보핵산(RNA)의 재료가 되는 당류가 발견됐다고 2일 마이니치신문과 요미우리신문 등이 보도했습니다.

일본 도호쿠대 등 연구팀은 베누에서 채취된 시료 약 0.6ｇ을 분석한 결과 RNA를 만드는 리보스 등 6종의 당과 생물의 에너지원이 되는 포도당과 갈락토스가 검출됐다고 밝혔습니다.

운석을 비롯해 우주에서 유래된 물질에서 포도당과 유당을 구성하는 갈락토스가 발견된 것은 처음입니다.

연구팀에 참여한 후루카와 요시히로 도호쿠대 준교수는 "최초의 생명에서는 RNA가 중요한 역할을 담당했다는 가설이 있는 만큼 DNA가 아닌 RNA의 재료가 발견된 것은 흥미롭다"고 말했다고 요미우리신문은 전했습니다.

연구팀이 분석한 샘플은 미국 항공우주국(NASA)의 소행성 탐사선 '오시리스-렉스'(OSIRIS-REx)가 지구 근접 소행성 베누에서 채취한 250ｇ의 일부입니다.

오시리스-렉스의 소행성 샘플 캡슐은 2023년 9월 약 7년 만에 지구에 귀환했습니다.

이번 연구 결과를 담은 논문은 과학저널 '네이처 지오사이언스'(Nature Geoscience)에도 이날 게재됐습니다.

(사진=NASA, AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
