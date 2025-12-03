[날씨] 전국 '강추위' 찾아와…대부분 한파특보

<앵커>



옷을 아무리 껴입어도 추운 날씨가 찾아왔습니다. 서울의 체감 온도는 영하 12도까지 떨어졌고 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려졌습니다. 자세한 날씨 기상 캐스터 연결해 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 지금 바깥은 많이 춥죠?



<기상캐스터>



갑작스러운 한파의 기세가 매섭습니다.



저도 안에 옷을 세 겹 정도 껴 입고 겨울 외투에 방한용품으로 꽁꽁 싸맸지만 그 사이로 파고드는 한기는 어쩔 수가 없는데요.



현재 시민분들 중무장을 하고 출근길을 나서는 모습을 볼 수 있습니다.



오늘(3일) 나오실 때 가장 따뜻한 겨울 외투로 보온을 단단히 신경 써주셔야겠습니다.



밤사이 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 어제보다 기온이 5도에서 10도가량 크게 떨어졌습니다.



이에 일부 중부와 경북에는 한파주의보가 발효됐는데요.



현재 서울이 영하 7.4도, 대관령 영하 12.9도를 기록하고 있고요.



찬 바람도 불면서 5시 기준 실제 체감하는 기온은 서울이 영하 12도 선을 맴돌고 있습니다.



낮 기온도 보시면 서울이 영하 3도, 춘천이 영하 1도에 그치며 종일 춥겠습니다.



현재 전북 서해안과 제주 산지에 대설주의보가 내려진 가운데 호남과 제주를 중심으로 눈과 비가 내리고 있는데요.



내일 아침까지 충청 이남 서해안과 제주 산지에는 10cm 안팎의 많은 눈이 내려 쌓이겠습니다.



반면 동해안 지역은 대기가 더욱 건조한 데다 오늘 전국에 바람도 강하게 불어 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다.



목요일 오후 서울에도 첫눈이 예상되고요.



금요일까지 강추위가 이어지다 주말에는 추위가 다소 누그러질 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)