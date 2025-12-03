트럼프 "누구든 미국에 마약 팔면 공격 대상…지상공격 곧 시작"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 마약 밀매를 차단하기 위해 베네수엘라 인근 해역에서 수행해 온 군사 작전을 베네수엘라 지상이나 다른 나라에도 확대할 수 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 2일 백악관에서 주재한 내각회의에서 행정부가 마약 운반선들을 잇달아 격침한 덕분에 미국에서 마약 오남용으로 사망한 사람이 줄었다면서 "우리가 이런 공습을 하고 있기 때문에 줄어든 것이다.그리고 우리는 이런 공습을 지상에서도 하기 시작할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이어 "우리는 마약 밀매자들이 이용하는 경로를 알고 있다.그들에 대해 모든 것을 안다"며 지상공격이 곧 시작될 것이라고도 설명했습니다.트럼프 행정부는 지난 9월부터 미국으로의 마약 밀매를 차단한다는 이유로 베네수엘라 인근 해역에 항공모함 전단을 보내는 등 군사력을 대폭 증강하고 카리브해와 동태평양에서 마약을 운반하는 것으로 의심되는 선박들을 공격해 왔습니다.이후 트럼프 대통령은 이런 군사 작전을 지상으로 확대할 수 있다고 말해 미군이 베네수엘라 영토에 있는 마약 카르텔을 직접 공격하는 게 아니냐는 관측이 제기됐습니다.트럼프 대통령은 취재진이 지상 공습의 의미를 재차 묻자 "그들이 특정 국가나 아무 국가를 통해 들어오거나 우리가 생각하기에 그들이 펜타닐이나 코카인 제조시설을 짓고 있다면"이라고 답했습니다.이어 "난 콜롬비아가 코카인을 만든다고 들었다. 그들은 코카인 제조공장이 있고 우리한테 코카인을 판다"면서 "그 누구든 그런 일을 하고 우리한테 마약을 판다면 공격 대상"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)