대낮 가스 배관 타고 침입…덜미 잡은 목격자 뜻밖 정체

작성 2025.12.03 07:45 조회수
대낮에 아파트에 침입한 절도범이 한 소방관의 신고로 붙잡히는 일이 있었다고요?

네, 지난달 말 경기 시흥시 정왕동에서 있었던 일인데요.

오후 1시 대낮에 한 20대 남성이 아파트 외벽의 가스 배관을 타고 올라서 1층 세대 창문으로 침입하는 일이 발생했습니다.

단지 안을 서성이다 창문이 잠기지 않은 집을 발견하고 행인이 없는 틈을 타 들어간 것인데요.

그런데 이 모습을 지켜본 사람이 있었습니다.

바로 김포소방서 소방관인 박용호 소방장입니다.

비번이라 처가를 방문했던 박 소방장은 수상한 모습을 보고 즉시 휴대전화로 범행 모습을 촬영하며 112에 신고를 했습니다.

공개된 영상에는 엉거주춤한 자세로 배관을 딛고 올라 창틀 사이로 몸을 밀어 넣어 집 안으로 들어가는 범행 장면이 고스란히 담겼습니다.

이 남성은 집 안에서 약 400만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아나려다 박 소방장의 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.

경찰은 여러 차례 동종 전과가 있는 점 등을 고려해 구속영장을 신청했습니다.

(화면출처 : 경기도소방재난본부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
