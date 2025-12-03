푸틴 "유럽국, 미 주도 우크라 종전 노력 방해"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시간 2일 유럽 국가들이 우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 미국 주도의 노력을 방해하고 있다고 비난했습니다.외신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 도널드 트럼프 미국 대통령의 스티브 위트코프 특사와 맏사위인 재러드 쿠슈너와 만나기 전 한 투자 포럼에서 "유럽 국가들은 평화 의제 없이 전쟁의 편에 서 있다"며 이같이 밝혔습니다.푸틴 대통령은 "그들이 시도하는 트럼프 대통령의 제안에 대한 일부 변경은 전체 평화 프로세스를 막기 위한 것"이라며 "그들은 잘 알면서도 러시아가 절대 수용할 수 없는 요구를 내세우고 있다"고 강조했습니다.그러면서 이런 방식으로 유럽 국가들이 우크라이나 평화 이행 절차의 붕괴 책임을 러시아에 돌리고 싶어 한다고 지적했습니다.푸틴 대통령은 이후 이날 오후 크렘린궁에서 위트코프 특사, 쿠슈너 등과 만나 종전안 협의에 돌입했습니다.러시아 측에서는 유리 우샤코프 외교정책 보좌관, 키릴 드미트리예프 특사 등이 배석했다고 블룸버그통신이 전했습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 앞서 기자들에게 "러시아와 미국의 회담은 오후 5시(한국시간 오후 11시) 이후 시작될 예정"이라며 "푸틴 대통령이 위트코프 특사를 크렘린에서 접견하며 이 자리에 쿠슈너도 동석한다"고 밝혔습니다.그러면서 "미국 대표단이 동반한 통역사까지 푸틴 대통령과 만나는 미국 측 인사는 3명이 전부"라며 "회담은 필요한 만큼 계속될 것"이라고 부연했습니다.회동에서는 미국과 우크라이나가 지난달 30일 플로리다에서 열린 고위급 협상에서 종전안을 추가 협의한 결과를 토대로 논의가 이뤄질 전망입니다.플로리다 협상에서는 지난달 23일 스위스 제네바에서 열린 양측의 협의를 통해 19개 항으로 축소된 종전안에 대한 수정안이 도출된 것으로 전해집니다.협상을 이끈 미국의 마코 루비오 국무장관과 우크라이나의 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기는 당시 "생산적이었다"고만 평가했고 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.트럼프 행정부가 처음 마련한 종전안은 28개 항이었으나 러시아의 요구가 일방적으로 반영됐다는 논란 속에 제네바에서 19개 항으로 축소된 것으로 알려졌습니다.애초 종전안에는 우크라이나 동부 지역 돈바스 포기, 북대서양조약기구 비가입 헌법 명기, 우크라이나 군 축소, 러시아 침공에 대한 책임 면제 등이 포함돼 있었습니다.사실상 러시아의 요구가 모두 있는 셈이지만 우크라이나와 유럽이 반발한 사안들은 삭제되거나 전쟁 당사국 정상 간 회담에서 논의할 사안으로 보류됐습니다.