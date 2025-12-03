트럼프 "연준의장 내년초 발표…뉴올리언스에 곧 주방위군 투입"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 2일 차기 연방준비제도 의장을 내년 초에 지명하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 주재한 각료회의에서 "새로운 연준 의장으로 누군가를, 아마도 내년 초에 발표할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난달 30일 플로리다주에서 워싱턴 DC로 이동하는 전용기에서 기자들에게 자신이 이미 차기 연준 의장 지명자를 염두에 두고 있다고 언급했습니다.케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 차기 연준 의장으로 유력하다는 관측이 정가에서 나오고 있습니다.이밖에 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 미셸 보먼 연준 이사, 자산운용사 블랙록의 릭 라이더 채권 부문 최고투자책임자가 후보군에 포함되는 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령은 또 루이지애나주 뉴올리언스에 몇 주 안에 주방위군을 투입할 계획이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "랜드리 주지사가 요청한 것"이라며 "훌륭한 주지사가 뉴올리언스를 도와달라고 했다"고 설명했습니다.