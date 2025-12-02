뉴스

모델하우스 응대 불만에 차량 불 지른 50대 구속…"도주 우려"

이종훈 기자
작성 2025.12.02 19:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
모델하우스 응대 불만에 차량 불 지른 50대 구속…"도주 우려"
▲ 화재 현장

모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 주차된 차량에 불을 지른 50대가 구속됐습니다.

울산 남부경찰서는 오늘(2일) 일반 건조물 등 방화 혐의로 50대 A 씨를 구속했습니다.

오늘 오후 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 울산지방법원은 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.

A 씨는 지난달 28일 새벽 0시 12분쯤 울산의 한 모델하우스 지상 주차장에 주차된 BMW 하이브리드 차량에 불을 지른 혐의를 받습니다.

이 불로 다친 사람은 없었지만, 차량 1대가 전소 돼 소방서 추산 1억 원 규모의 재산 피해가 났습니다.

경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 A 씨 동선을 추적해 범행 이튿날 밤 10시 33분쯤 주거지에 있는 A 씨를 긴급체포했습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 범행한 것으로 나타났습니다.

다만 불이 난 차량은 A 씨를 응대했던 직원이 아닌 같은 모델하우스에서 근무하는 다른 직원의 소유인 것으로 파악됐습니다.

경찰은 사건 조사를 마무리한 뒤 A 씨를 조만간 구속 송치할 예정입니다.

(사진=울산소방본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이종훈 기자 사진
이종훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지