모델하우스 응대 불만에 차량 불 지른 50대 구속…"도주 우려"

▲ 화재 현장

모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 주차된 차량에 불을 지른 50대가 구속됐습니다.울산 남부경찰서는 오늘(2일) 일반 건조물 등 방화 혐의로 50대 A 씨를 구속했습니다.오늘 오후 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 울산지방법원은 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 지난달 28일 새벽 0시 12분쯤 울산의 한 모델하우스 지상 주차장에 주차된 BMW 하이브리드 차량에 불을 지른 혐의를 받습니다.이 불로 다친 사람은 없었지만, 차량 1대가 전소 돼 소방서 추산 1억 원 규모의 재산 피해가 났습니다.경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 A 씨 동선을 추적해 범행 이튿날 밤 10시 33분쯤 주거지에 있는 A 씨를 긴급체포했습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 모델하우스 직원의 응대에 불만을 품고 범행한 것으로 나타났습니다.다만 불이 난 차량은 A 씨를 응대했던 직원이 아닌 같은 모델하우스에서 근무하는 다른 직원의 소유인 것으로 파악됐습니다.경찰은 사건 조사를 마무리한 뒤 A 씨를 조만간 구속 송치할 예정입니다.(사진=울산소방본부 제공, 연합뉴스)