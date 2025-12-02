미국서 벌어진 '송풍기 금지' 갈등…이유는?

▲ 지난달 5일 경기도 수원시 팔달구 인계동 수원제1야외음악당 주변 인도에서 수원시청 환경관리원들이 떨어진 낙엽을 전동송풍기로 청소하고 있다. (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

낙엽을 치우는 데 쓰이는 송풍기가 미국 지역사회의 갈등 요인으로 떠올랐습니다.최근 수십 년간 소음과 매연 등의 문제로 석유 엔진 송풍기 사용을 금지하는 도시가 점차 늘고 있지만, 반대 의견도 만만치 않은 탓입니다.영국 시사지 이코노미스트는 미 소비자단체 CoPIRG를 인용, 현재 미국 내 200여 개 도시에서 석유 엔진 송풍기 사용을 금지하고 있다고 1일(현지시간) 보도했습니다.최근 이에 합류한 자치구는 펜실베이니아주 필라델피아시 교회에 위치한 부촌 로워 메리언 타운십입니다.인구 6만 명 규모의 로워 메리언 타운십의 시의회는 지난달 19일 송풍기 사용을 금지하는 조례를 통과시켰습니다.이때 주민 50여 명이 공청회에 참석했다.조례에 찬성한다는 한 주민은 '골칫거리 낙엽 송풍기'는 지속 불가능하다며 "너무 시끄럽고 해롭다"고 말했습니다.반면 조경회사를 운영하는 주민은 "소규모 기업들을 망가뜨릴 것"이라며 반대 의견을 제시했고, 토론은 약 3시간 동안 이어졌습니다.낙엽 송풍기로 이렇게 의견이 갈리는 건 단연 소음 때문입니다.특히 석유 엔진 송풍기는 전기 엔진 제품에 비해 성능은 강력하지만, 소음이 크고 매연이 발생합니다.캘리포니아주 대기자원위원회에 따르면 한 시간 동안 송풍기 한대를 사용할 때 나오는 미세먼지는 1천770㎞ 차량 주행 시 발생량과 같습니다.오히려 요즘 차의 오염 방지 기능이 더 뛰어나다는 지적도 있습니다.송풍기로 낙엽을 끌어모으는 게 아니라 이웃집에 낙엽을 날려 보내는 목적으로 송풍기를 쓰는 이들도 있습니다.찬성하는 이들도 있습니다.조경회사들은 일반적으로 규모가 크지 않아 비용 압박이 있는 데다, 전기 송풍기는 석유 엔진 송풍기의 성능을 따라가지 못한다고 주장합니다.작년 오리건주 포틀랜드가 낙엽 송풍기 금지법을 통과했을 때 800명이 공개 의견을 남겼고, 시카고 교외 에번스턴에서는 조경사 수십 명이 송풍기 금지법 반대 시위를 벌였습니다.멀리는 1988년 로스앤젤레스에서 송풍기 금지법 발효 후 조경사들이 일주일간 단식시위를 한 일도 있었습니다.당시 대기오염이 심각해지자 캘리포니아주의 많은 도시가 석유 엔진 송풍기 사용을 금지해 왔습니다.이 논란은 정치색과도 관련 있습니다.송풍기 사용을 금지하는 도시들은 좌파 성향을 띠는 경향이 있다고 이코노미스트는 설명했습니다.로워 메리언 타운십은 작년 대선에서 유권자 3분의 2 이상이 민주당을 지지했습니다.보수 성향의 주민들은 대체로 자유주의를 지지하고, 사유지 내 송풍기 사용 권리를 제한하는 것에 반대하는 입장입니다.공화당 주지사를 둔 텍사스와 조지아주는 지자체가 석유 엔진 송풍기와 전기 엔진 송풍기를 다르게 취급하는 것 자체를 금지하는 법을 발효하기도 했습니다.이미 정치 수사로도 등장한 바 있습니다.버락 오바마 전 대통령은 작년 민주당 전당대회에서 당시 공화당 후보였던 도널드 트럼프 대통령을 '매일 매 순간 창밖에서 송풍기를 돌리는 이웃'에 비유했습니다.이코노미스트에 따르면 트럼프 대통령 지지자들의 대응 논리는 이렇습니다."물론, 당신 이웃이 형편없을 수도 있다. 하지만 그건 그의 권리다. 그냥 내버려 두라. (Leaf him alone)"(사진=연합뉴스)