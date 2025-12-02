'빅쇼트' 버리, AI 거품론 이어 "테슬라도 고평가"

▲ 테슬라 로고

영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리가 이번에는 미국의 대표 기술주인 테슬라가 고평가되어 있다고 주장하고 나섰습니다.현지시간으로 어제(1일) 로이터와 블룸버그 등 외신에 따르면 버리는 지난달 30일 자 자신의 뉴스레터 '카산드라 언체인드'에서 테슬라가 '터무니없이 고평가되어 있다'(ridiculously overvalued)고 주장했습니다.버리는 '기초편: 주식 기반 보상의 비극적 계산법'이라는 제목의 뉴스레터 글에서 테슬라가 주식 보상을 시행하고 자사주 매입은 없어 결국 매년 주주들의 주식 가치를 3.6%씩 희석하고 있다고 봤습니다.특히 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 역대 최대 보상안 때문에 이 문제가 계속될 것으로 예측했습니다.테슬라는 지난달 초 주주총회에서 머스크 CEO가 회사 시총 8조 5천억 달러 돌파 등의 경영 목표를 달성할 경우 1조 달러(약 1천470조 원)의 주식을 지급하는 보상안을 통과시켰습니다.버리는 이번 글에서 "테슬라의 시가총액은 지금 터무니없이 고평가되어 있고, 오랜 기간 이런 상태가 계속되어 왔다"고 주장했습니다.블룸버그에 따르면 버리는 현재 테슬라의 주가 하락에 베팅한 상태입니다.야후 파이낸스 집계를 보면 테슬라의 현재 시총은 약 1조 4천300만 달러로 세계 10위입니다.LSEG에 따르면 테슬라 주식의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 209배입니다.미국 증시 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 12개월 선행 PER은 22배입니다.테슬라의 1일 종가는 430.14달러(약 63만 원)로 최근 6개월 사이 25.5%가 올랐습니다.테슬라는 이번 주장에 대한 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터는 전했습니다.버리의 글에 대한 시장 반응은 아직 미미합니다.테슬라 주가는 1일 뉴욕 증시에서 별다른 변동 없이 마감됐고 2일 오전 10시 3분 기준 싱가포르 데이마켓(주간시장)에서는 약 1% 올랐다고 블룸버그는 전했습니다.테슬라는 한국인이 가장 많이 산 외국 주식이기도 합니다.한국예탁결제원에 따르면 지난달 말 기준 국내 투자자들은 테슬라 주식을 267억 5천만 달러(약 39조 3천775억 원) 어치를 보유하고 있습니다.버리는 2008년 미국의 비우량 주택담보대출(서브프라임 모기지) 사태를 미리 예견해 관련 자산의 가격 하락에 돈을 거는 공매도 기법으로 큰 부를 쌓았고, 그의 이야기는 2015년 영화 '빅 쇼트'로 만들어졌습니다.버리가 최근 인공지능(AI) 산업의 거품이 심각하다고 주장하고 주요 AI 종목인 엔비디아와 팔란티어의 주가 하락에 베팅한 사실이 알려지면서 미국 증시 하락에 영향을 미쳤다는 분석이 나오기도 했습니다.(사진=게티이미지)