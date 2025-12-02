[자막뉴스] '계엄 1년' 맞이한 이 대통령 여기로 간다? 이례적 행보

12월 3일 비상계엄 사태 1년을 맞아, 이재명 대통령이 국회에서 열리는 이른바 '시민대행진'에 참석합니다.



현직 대통령이 시민단체가 여는 장외집회에 참가하는 건 극히 이례적인 일입니다.



대통령실에 따르면 이 대통령은 내일 저녁 7시에 열리는 시민단체 '내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회' 주관 시민대행진에 참석하기로 했습니다.



지난해 민주주의 위기를 이겨낸 원동력이 국민에게 있다는 점을 강조하며, 새 정부의 국정 기조인 '국민주권주의'를 상징하는 행보로 풀이됩니다.



특히 이 대통령이 '빛의 혁명'을 상징하는 응원봉을 직접 들고 집회에 참여할 가능성도 나오고 있습니다.



이 대통령은 3일 오전 대국민 특별성명을 발표할 예정이고, 외신 기자회견을 소화할 방침입니다. 이 자리에선 비상계엄 극복과 한국 사회의 발전 방향에 대한 메시지를 내놓을 전망입니다.



또 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부요인을 초청해 오찬을 함께할 예정입니다.



