울산, 팬들에 사과 "책임 통감…시스템 보완하겠다"

▲ 지난 11월 30일 제주와 경기 후 팬들 앞에 선 울산 선수들.

▲ 울산 HD 사과문

K리그1 3회 연속 우승을 차지한 뒤, 2025시즌 9위로 추락한 울산 HD가 팬들에게 고개를 숙였습니다.울산은 오늘(2일) 구단 사회관계망서비스(SNS)에 '울산 HD FC를 사랑해 주시는 팬 여러분께'라는 제목을 글을 올렸습니다.울산은 지난달 30일 38라운드로 막을 내린 K리그1 2025시즌에 부진을 거듭하다 감독을 두 번이나 바꾸면서도 결국 9위라는 초라한 성적표를 받아들였습니다.울산은 "구단과 선수단 모두는 이 뼈아픈 결과를 무겁게 받아들이며 책임을 통감하고 있다"고 전했습니다.그러면서 "시즌 중간 두 번의 감독 교체는 전적으로 구단의 결정이었다"면서 "구단은 이번 사태에 대해 책임감을 갖고 시스템 보완에 만전을 기해 이러한 일이 다시는 발생하지 않도록 조치할 것"이라고 덧붙였습니다.K리그1은 끝났지만 울산은 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정이 남아 있습니다.울산은 " ACLE 경기에서는 팬 여러분께 반드시 달라진 모습, 투지 넘치는 플레이를 보여드리겠다"고 다짐했습니다.또한 "뼈를 깎는 노력과 성찰로 재정비를 이뤄 다가오는 2026시즌, 더 강하고 성숙한 울산 HD로 돌아오겠다"고 약속했습니다.(사진=울산 구단 SNS 캡처, 한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)