홍콩, 아파트 화재 조사 독립위원회 구성…"끝까지 책임 추궁"

▲ 지난달 29일(현지시간) 대형 화재가 일어났던 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트 앞에 소방차가 주차돼 있다.

최소 151명이 숨진 홍콩 고층 아파트 화재와 관련해 홍콩 당국이 독립위원회를 꾸려 원인 규명과 재발 방지 대책 마련에 나서기로 했습니다.홍콩 행정 수반인 존 리 행정장관은 2일 화재 관련 브리핑에서 "여러 단계에서 발생한 오류를 시스템적으로 개혁할 필요가 있다"며 "법관이 주재하는 독립위원회를 구성해 화재 원인과 빠른 확산 원인 등 관련 문제를 검토하도록 하겠다"고 말했습니다.그는 공사의 안전 문제, 담합 여부, 검사의 적절성, 책임자의 역할, 입찰 과정, 건물 소방 시스템 등을 조사 대상으로 지목하며 "정부는 필요한 자료를 제공하고 더 많은 지원을 하며 제안과 보고서를 제출하도록 할 것"이라고 말했습니다.화재 원인 조사와 함께 책임자 처벌도 강조했습니다.그는 "끝까지 조사하고 진지하게 개혁해 슬픔과 분노를 개혁의 힘으로 전환할 것"이라며 "관련된 모든 사람, 누구든 끝까지 책임을 묻고 추궁할 것"이라고 말했습니다.이번 화재는 지난달 26일 홍콩 북부 타이포의 32층짜리 아파트 '웡 푹 코트'에서 발생했으며, 건조한 날씨와 강풍 속에 43시간 만에 진화됐습니다.이 사고로 현재까지 151명이 숨지고 79명이 다쳤으며, 30명은 여전히 실종 상태입니다.리 장관은 "구조 작업을 멈추지 않고 어떤 가정도 포기하지 않으며 피해 가정의 재건을 지원할 것"이라며 "장기적이고 안정적인 시선으로 사회의 정상 운영을 꾸준히 추진해야 한다"고 강조했습니다.아울러 오는 7일 예정된 입법회 의원(국회의원) 선거에 대해서는 "선거를 예정대로 치르는 게 법률을 보호하는 것"이라며 정상 시행 방침을 확인했습니다.그는 "새로운 입법회가 직무를 수행해야 법률 제정 및 개혁을 진행할 수 있다"며 "많은 업무가 입법회의 심의와 예산 승인을 거쳐야 한다"고 설명했습니다.