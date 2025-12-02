"지선 승리 위해 주전자라도 들 것…활시위 당길 준비 마쳤다"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박용진 전 더불어민주당 의원

● 박용진 전 더불어민주당 의원 인터뷰



박용진 / 전 더불어민주당 의원

"윤석열, 재판으로 거짓말 드러나고 있어…실망과 분노 뒤엉킨 채로 1년 맞이"

"이 대통령, 정상 궤도 올린 대한민국의 번영 위한 포부 메시지 낼 듯"

"'명청 갈등' 좋지 않은 일…정청래 지도부, 몸 낮추는 모습 보여줄 필요"

"특검 내놓은 영장만으로는 추경호 구속 쉽지 않을 것 같아…히든 카드 있을 것"

"'서울시장 출마' 활시위 한 발 한 발 신중히 쏠 것…지금은 구원투수 심정"

"오세훈, 특검 기소에 난데 없이 민주당에 화풀이…정치 탄압 아냐"

"민주, 오세훈의 낡은 서울 넘어서기 위한 '그랜드 비전' 만들어야"

▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 박용진 전 민주당 의원과 함께하겠습니다. 박 의원님 어서 오세요.



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 오랜만에 뵙습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 내일이 이제 12월 3일 계엄 1년입니다. 그 당시 계엄의 밤, 그때 받았던 충격 저도 기억합니다만 박영진 전 의원께서는 그날 국회로 가셨죠.



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 피가 끓더라고요. 처음에 이게 뭐지 했다가 그날 밤에 제가 페이스북에 국회의원 관두고 처음으로 글을 썼어요. '대통령이 미쳤습니다'로 시작해서 '저는 이제 국회로 갑니다. 오늘 밤 국민 여러분 잠들지 마십시오' 이렇게 쓰고 국회로 갔었던 기억이 나고 그게 벌써 1년이네요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 세월이 정말 빠릅니다. 그날의 사실은 악몽인데 이런 상황에서 조지호 경찰청장이 어제 재판에서 한 발언이 굉장히 눈길을 끌고 있습니다. '윤석열 전 대통령이 국회의원을 체포하라' 이런 지시를 했다는 거예요. 이 부분은 어떻게 보십니까.



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 천인공노할 일을 저질렀구나 싶은데 더 사실 국민들이 열받게 하는 건 대통령이 '나는 내 나름대로 나라 구하려고 그랬어,' 이렇게 차라리 얘기를 하든가 자기가 책임지고. 이제 와서 발뺌하고 부하들에게 다 떠넘기고 비겁한 거짓말하고 상황과 맞지 않는 자기주장만 늘어놓고 이러면서 재판 과정이 구구한 진짜 너저분한 얘기들만 하고 있잖아요. 그런데 그 주변에 증언과 드러나고 있는 정황은 지금 윤석열이 거짓말하고 있구나. 그날도 그러더니 지금까지 저러는구나라고 하는 실망감과 분노가 지금 뒤엉킨 채로 계엄 1년을 맞이하고 있거든요. 오히려 당시의 그 계엄 상황에 복무했거나 그걸 따를 수밖에 없었던 사람들의 솔직한 증언 이것으로 진실이 밝혀져 가고 있다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여전히 풀리지 않는 의문이 그럼 과연 이 비상계엄이라는 정치적 자폭 행위를 왜 윤석열 당시 대통령이 했느냐, 그 부분에 대해서 풀리지 않는 의문인데 언론 보도되는 걸 보면 김건희 여사의 사법 리스크를 없애기 위해서 그랬다, 이런 쪽으로 모여가고 있는 것 같습니다. 어떻게 보세요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 그러니까 사법 리스크를 없애는 방법을 그렇게밖에 생각 못 한 게 거의 그야말로 초등학교 수준의 정치 인식을 바라보고 있는 것 아닙니까? 내가 할 권한으로 나한테 가장 위험한 상황을 극복한답시고 일을 저질렀는데 최대 위기를 스스로 자초한 게 된 거잖아요. 그래서 제가 그날 제 진단은 딱 첫 줄 그거였어요. 미쳤으니까 저렇게 하는 거지. 정치의 ABC를 알거나 세상 돌아가는 일의 상식을 알면 이런 짓은 할 수 없었던 일이죠. 그게 자기 배우자의 문제이든 자기의 문제이든 간에 자기의 궁색함을 이런 식으로 한다고 털어질까. 도저히 납득되지 않죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 내일 비상계엄 1년을 앞두고 내란의 어둠을 온전히 밝혀내야 한다. 나치 전범처럼 처벌해야 한다, 이런 취지의 언급도 했어요. 내일 1주년 특별성명이 나올 것 같은데 어떤 메시지를 내리라 예상합니까?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 지금 대한민국을 책임져 나가는 1등 항해사로서의 역할은 두 가지 아니겠습니까? 앞으로 나가게 하는 것 그리고 뒤에 스크류에 걸려 있는 이런 어떤 해초 그다음에 어망 이렇게 볼 수 있죠. 과거의 잔재를 잘 청산하는 것, 두 가지 정도가 될 수 있겠는데요. 내일은 아마 내란과 관련된 잔재를 어떻게 청산하겠다, 그리고 앞으로 이런 반국민적이고 반헌법적이고 반역사적인 일들이 재발되지 않도록 하는 제도적 정비 이건 또 어떻게 하겠다, 그리고 대한민국을 이제 그동안 이 몰상식과 위험으로부터 건져냈으니까, 정상 궤도에 올려놨으니까 앞으로는 대한민국을 더 크게 번영시켜 나가기 위해서 나는 이렇게 하겠다, 라고 하는 정도의 메시지가 담길 것 같고요. 국민에게 그날 밤의 악몽을 잊을 수 있는 그런 말씀이, 메시지가 전달되리라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 내일 대통령이 시민단체가 주최하는 장외 시민 대행진에 참석을 한다고 그래요. 대통령이 시민단체가 주최하는 행사에 이렇게 참여하는 게 썩 자주 있는 일은 아니잖아요.



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 이례적이지만 좋은 일이라고 생각을 하고요. 저는 국민에게 역사적인 다짐을 같이 하는 자리가 될 수 있겠구나 하는 생각이 들고 그 과정에 대통령이 대한민국 1등 항해사로서 또 대한민국 시민, 1호 시민으로서의 자기의 다짐, 본인의 역할 이런 것들을 국민들 앞에 보여드리는 그런 계기가 되지 않을까 싶고요. 마음을 모아 나가는 대행진이 될 수 있겠다 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 민주당 소속이니까 좀 곤란한 질문도 좀 드리겠습니다. 지금 대통령은 이제 대통령이 된 이후에 모두의 대통령이다. 그래서 중도를 표방하면서 중도로 가고 있잖아요. 그런데 민주당의 정청래 지도부는 자기 정치를 한다, 이런 비판을 받으면서 약간 또 왼쪽으로 가는 경향이 있습니다. 이른바 이제 언론이 명·청 갈등이라고 표현도 하는데 당내 이런 상황은 어떻게 보고 계세요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 대통령 취임하고 지금 얼마 되지 않은 거잖아요. 그런데 명·청 갈등이다, 이래서 이른바 정부와 대통령과 당이 정치적으로 갈등을 맺고 있는 것처럼 보이는 것 자체가 좋지 않은 일이라고 생각합니다. 그거는 우리 언론이 만들어놓은 프레임이고 우리를 갈라치기 하려고 하는 나쁜 시도다. 그 말만 반복해서는 안 된다고 생각합니다. 그런 오해가 쌓이고 또 그런 불신이 쌓이지 않도록 하기 위한 노력을 저는 당이 더 해야 한다고 생각하고 정청래 지도부가 제3, 제4 이렇게 고민하고 숙고하는 모습들, 몸을 좀 낮추는 모습들을 계속 보여줄 필요가 있다고 봅니다. 지금은 어쨌든 대통령의 시간. 그리고 이재명 정부가 성공을 하기 위해서 모든 걸 다 해야 되는 시기예요. 그게 우리 국민들을 위하는 일이거든요. 거기에 행여라도 언론의 프레임이든 야당의 일부러 만들어낸 그런 몰상식한 지적이든 뭐든 간에 그런 거에 걸려들지 않는 게 더 중요하죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어떤 뜻인지 알아듣겠습니다. 일단 조금 전에 추경호 의원이 영장실질심사를 받기 위해서 이제 법원으로 들어갔습니다. 내일 새벽까지는 아마 결과가 나올 텐데 결과를 어떻게 예상하세요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 아니 그런데 그날 밤에 본능적으로 국회로 향한 사람들이 얼마나 많아요. 제가 눈으로 본, 새벽 한 3시쯤에는 수천 명이 앞에 와 계시더라고요. '저도 국회로 갑니다. 국회로 와주십시오' 저도 그랬고 이재명 대통령도 그 당시 국회의원으로서 그렇게 부탁을 했고. 그런데 왜 국민의힘의 국회의원들만 그렇게 생각하지 않았을까요? 그리고 왜 추경호 원내대표만, 정치적 감각도 있고 지위도 있고 역할도 있고 책임도 있는 사람은 이랬다 저랬다 했을까요? 왜 그리고 그 와중에 자꾸 대통령실과 통화를 거듭했었을까요. 저도 이건 이상하다고 생각합니다. 이 이상한 일과 관련해서 특검이 제대로 잘 준비하고 사실관계를 잘 밝히기만 했으면 저는 우리가 어떻게 서로 의견이 나뉘든 간에 법리적으로 이 부분에 대한 책임은 반드시 따져야 되기 때문에 일단 구속이 되지 않을까 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 영장 발부의 사실은 중요한 요건이 도주 및 증거 인멸 우려잖아요. 추경호 의원은 의원이니까 도주 우려는 별로 없는 것 같고 증거도 대충 다 나와 있는데 인멸할 것도 없는 것 같고. 그래서 법조계에서나 민주당에서도 박지원 의원 같은 경우는 기각 가능성이 더 높다, 이렇게 예상하던데요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 특검이 내놓고 있는 영장 언론에서 소개한 걸 저도 그냥 봤는데요. 그것만으로는 좀 쉽지 않겠다라고 하는 걱정과 우려가 저도 있어요. 왜냐하면 아무런 일 하지 않음으로써 내란을 방조했다. 그 책임이 적지 않다. 이런 구성 논리이던데 뭔가 히든 카드가 있겠죠, 하는 생각은 가지고 있습니다. 왜냐하면 미리 그걸 내놓으면 또 영장실질심사 과정에서 방어 논리를 펼 것이기 때문에 그렇기는 할 텐데 추경호 원내 대표, 당시 원내대표가 구속되지 않으면 추경호 원내대표가 내놓고 있는 나는 그렇게 하지 않았다고 하는 것에 가장 반대 논리를 제공하고 있거나 반대 상황을 보여주고 있는 게 누구냐. 국민의힘 의원들이에요. 나는 거기 들어가려고 그랬다. 그런데 왜 자꾸 오라고 그러니까 또 그리 갔다. 이렇게 증언하는 사람도 있는 걸로 알거든요. 그런데 추경호 원내대표가, 추경호 의원이 구속되지 않아. 그리고 당에서 자꾸 의총 때 만나. 그러면 불편하죠. 그게 증언의 이후에 영향을 미칠까, 안 미칠까요. 저는 영향을 미친다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그건 법원의 판단에 맡기기로 하고요. 일단 지방선거 얘기도 좀 해보죠. 민주당에서 여러분들이 서울시장 물망에 또 오르고 본인이 이제 출마하겠다고 선언도 하고 그랬는데 박용진 전 의원 얘기도 살살 나와요. 아직 본격적으로 출마 선언은 안 했습니다만 이 자리에서 혹시 하실 생각은 없나요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 제가 나중에 결심하면 꼭 불러주십시오. 저만 사실은 이제 언급되고 있는 민주당의 후보님들 쭉 머릿속으로 떠올려 보세요. 저만 무관무직의 신세예요. 그러니까 일종의 전국 노래자랑이 벌어졌는데.



▷ 편상욱 / 앵커 : 잃을 것이 없다. 이제



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 저만 이렇게 마이크를 쥘 기회가 없고 무대에 오르지 못하는 상황입니다. 다른 분들은 현직이니까 어떻게든 자기 역할을 드러낼 수도 있고 주장을 할 수 있는 공간과 마이크가 있죠. 저는 그래서 한 발, 한 발 되게 소중하게 화살을 날려야 되는 상황이고요. 지금으로서는 뭐 하늘에서 비 내리기 기다리는 천수답 농사짓는 농부의 심정이기도 하고 불펜에서 몸을 풀면서 감독이 마운드로 불러올리기를 기다리는, 신호를 기다리는 구원투수 심정이기는 한데 팽팽하게 활시위를 당기고요. 한 발, 한 발 신중하게 지금 쏠 생각입니다, 그래서 오세훈과는 다른 서울, 한 20년 동안 대한민국 서울의 시장 역할을 하고 있는 분 아닙니까? 그분이 만들어온 이 서울과 다르게 격차를 줄이고 불균형을 해소하고 또 불평등을 넘어서기 위한 그런 서울, 더 튼튼한 우리의 서울을 만들기 위한 그런 논리, 정책, 공부 지금 하고 있고 많은 사람들 만나고 있거든요. 결심하고 첫 활시위를 당길 쯤에 화살을 날릴 쯤에 <편상욱의 뉴스 브리핑>에 나와서 구체적이고 분명한 의지를 말씀드리도록 하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 제가 큰 활을 하나 드리도록 하겠습니다. 조금 전 말씀하신 오세훈 서울시장, 현재로서는 가장 강력한 서울시장 후보입니다만 악재를 만났습니다. 명태균 여론조사 의혹을 수사 중인 김건희 특검팀이 오 시장을 어제 바로 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했는데요. 오 시장은 민주당의 하명 특검이라면서 적극 반박하고 있습니다. 이야기 잠깐 듣고 가겠습니다. // 오세훈 서울시장, 특검의 하명 기소다. 기소가 곧 유죄로 이어지는 건 아니니까요. 어쨌든 오 시장의 재선 출마 의지는 굉장히 강력한 것 같습니다. 어떻게 예상하세요?



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 그런데 오세훈 시장 좀 난데없는데 왜 우리한테 화를 내요? 본인이 명태균 만난 걸 민주당이 만나라고 그랬나? 그리고 이상한 여론조사 관련 대납하고 이런 수상한 짓 민주당이 하라고 그랬나요? 왜 우리한테 화를 내요. 본인이 수상한 짓 하고 이상한 짓을 했으니까 특검에서 수사하고 기소를 했을 것 아닙니까. 가서 잘 법리적으로 본인이 변호사니까 잘 대답하시고요. 엉뚱하게 민주당에 의한 정치 탄압이다, 이런 쓸데없는 얘기하지 마셨으면 좋겠습니다. 그리고 저는 민주당도 오세훈과 싸울 필요 없다, 오세훈이 20년 동안 만들어놓은 낡은 서울을 넘어서기 위한 우리의 그랜드 비전을 만드는 게 중요하다, 이런 생각이고요. 그래서 저는 민주당으로서는 이재명 정부의 성공을 위해서 서울시장 선거, 지방선거의 승리는 너무나도 필요하고 저는 또 거기에 복무할 수 있다면 선발 투수든 구원 투수든 주전이든 주전자든 어떤 역할을 해서라도 거기에 기여를 하겠다는 말씀을 드리고. 그래서 할말하고 할 일 하는 정치인이었던 박용진이 서울에 꼭 필요하고 서울 시민에게 딱 맞는 시장의 역할이다라고 우리 당원들이 저한테는 감독 같은 분들이거든요. 당원들이 너 올라와, 네가 던져 이렇게 하면 하겠다는 말씀을 드리고요. 민주당의 다른 주자분들한테 말씀을 드리면 오세훈의 페라가모, 생태탕 이거 하다가 지난번 선거 때 다 끝나버린 거예요. 이번에 무슨 명태탕 명태균과 관련된 이야기 오세훈 개인의 무슨 스타일에 대한 문제 이런 게 아니라 서울 시민이 바라고 우리 서울 시민들이 원하는 그런 더 나은 서울, 우리의 서울 이걸 좀 보여주는 그런 민주당의 주자들이 되어서 같이 경쟁하고 시민들 앞에서 더 멋있는 노래 부르는 민주당식 전국 노래자랑 이런 거 보여드려야 된다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 다음번에 출마 선언할 때 꼭 저 약속 지키셔야 합니다. 박용진 전 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 박용진 / 전 민주당 의원 : 고맙습니다.



