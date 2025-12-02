뉴스

[여담야담] 추경호 운명의 날…"월담 의원 다 잡아라" 입 연 경찰청장

작성 2025.12.02 15:16
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 신현영 전 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 추경호 구속 갈림길

신현영 / 전 더불어민주당 의원
"추경호, 표결 공지했으면 국힘 의원들 참여했을 것…계엄 방해 맞다"

정성국 / 국민의힘 의원
"추경호, 계엄 해제 방해 정확한 증거 없어…영장 기각될 듯"

● "윤, 다 잡아라" 지시

신현영 / 전 더불어민주당 의원
"조지호, 체포 지시받았지만 무시했다고 증언…지시한 건 사실인 듯"

정성국 / 국민의힘 의원
"조지호 증언, 사실 여부 확인해야…경찰, 월담 의원 체포한 사실 없어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
