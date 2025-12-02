[여담야담] 추경호 운명의 날…"월담 의원 다 잡아라" 입 연 경찰청장

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 신현영 전 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원
--------------------------------------------
● 추경호 구속 갈림길
신현영 / 전 더불어민주당 의원
"추경호, 표결 공지했으면 국힘 의원들 참여했을 것…계엄 방해 맞다"
정성국 / 국민의힘 의원
"추경호, 계엄 해제 방해 정확한 증거 없어…영장 기각될 듯"
● "윤, 다 잡아라" 지시
신현영 / 전 더불어민주당 의원
"조지호, 체포 지시받았지만 무시했다고 증언…지시한 건 사실인 듯"
정성국 / 국민의힘 의원
"조지호 증언, 사실 여부 확인해야…경찰, 월담 의원 체포한 사실 없어"
