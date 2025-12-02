'꽈추형' 홍성우 원장, 고3 수험생들 공개 응원 "새로운 나를 켜라"

이미지 확대하기

유튜브 '꽈추형'을 운영하는 비뇨기과 홍성우 원장이 고3 수험생들을 공개 응원했다.2일 동해문화예술회관에서 열린 콘서트에서 홍성우 원장은 '리셋! 새로운 나를 켜라'를 주제로 토크 콘서트를 통해 올해 대학수학능력시험을 마친 동해시 고등학교 3학년 청소년 700여 명을 만났다.홍 원장은 특유의 솔직하고 유쾌하면서도 깊이 있는 내용으로 웃음과 감동을 유발했다. 그는 수험생들에게 "수능 이후 마주하게 될 새로운 선택의 기로에서 자신을 '리셋'하고, 잠재된 가능성을 발견하며, 주체적으로 미래를 만들어갈 수 있다는 희망을 가져라."라는 조언을 했다.강연 이후에는 매직쇼, 저글링 등 화려한 퍼포먼스가 이어지며 콘서트의 마지막을 화려하게 장식했고, 학교별 동문회와 지역 단체들의 따뜻한 간식과 문화상품권 기부가 더해져 훈훈한 분위기를 더했다.천수정 동해시 체육교육과장은 "수능을 마친 수험생들을 격려하고 그들의 미래를 응원하기 위해 준비한 행사였는데, 특히 홍성우 원장님의 강연이 청소년들에게 큰 울림을 주며 행복해하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"고 밝혔다.사진제공 = 레드블랙엔터테인먼트, 알앤비홀딩스(SBS연예뉴스 강경윤 기자)