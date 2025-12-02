킥플립, 데뷔 1주년 기념 팬 콘서트 개최…"플립과 만나 새해 활약 시동"

이미지 확대하기

그룹 킥플립(KickFlip)이 2026년 1월 데뷔 1주년 기념 팬 콘서트를 개최한다.JYP엔터테인먼트는 1일 오후 공식 SNS 채널에 '2026 KickFlip FAN-CON in 서울'(2026 킥플립 팬콘 <프롬 킥플립, 투 위플립> 인 서울) 포스터를 공개하고 킥플립 첫 팬 콘서트 소식을 전했다.이에 따르면 킥플립은 내년 1월 17일 오후 2시와 오후 7시, 18일 오후 1시와 오후 6시 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회에 걸친 팬 콘서트를 열어 팬들과 특별한 추억을 만든다. 또 팬 콘서트 전국 투어를 암시하는 듯 포스터 이미지 내 국내 지역 영문명이 담긴 도장 디자인이 자리해 팬들의 설렘 지수를 높였다.킥플립은 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)부터 미니 3집이자 최신반 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 활동까지 공연에 특출난 실력을 뽐내며 국내외 팬심을 끌어올렸다. 지난 11월 29일에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)에 출연해 무대 체질다운 역동적 퍼포먼스를 펼치고 이목을 사로잡았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)