이 대통령, 정성호에 "저 대신 맞느라 고생…백조 발 역할 감사"

▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 정성호 법무부 장관

이재명 대통령은 오늘(2일) 정성호 법무부 장관에게 "요즘 저 대신에 맞느라고 고생하신다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 토의에 앞서 각 부처의 정책 추진 상황을 점검하는 과정에서 정 장관을 향해 웃으며 이같이 말을 건넸습니다.정 장관이 "열심히 하고 있다"고 답하자 이 대통령은 "원래 백조가 우아한 태도를 취하는 근저에는 수면 아래 엄청난 발의 작동이 있다. 수면은 안정적이라 그걸 잘 모른다"고 했습니다.잘 알고 있다는 정 장관의 말에 이 대통령은 다시 "발 역할을 잘 해주셔서 감사하다"고 건넸습니다.이 대통령은 정 장관이 겪었다는 '고생'의 구체적 내용은 언급하지 않았습니다.최근 대장동 재판의 항소 포기 이후 야권의 비판과 검찰에서 불거진 반발 등을 의미하는 것이란 해석이 나오고 있습니다.검찰개혁의 주무 부처 장관으로서 일선에서 부는 후폭풍을 감내하는 데 대한 격려의 말을 전한 것이라는 분석입니다.이 대통령은 김정관 산업통상부 장관을 향해 미국시간으로 3일 오전 한국산 자동차 부품 등에 대한 관세 인하가 미국 관보에 게재될 것이라는 보고를 받은 뒤에 "애 많이 쓰셨다"고 치하하기도 했습니다.그러면서 "저도 필생의 노력을 기울여 만들어낸 안전장치가 '상업적 합리성'"이라며 "반드시 지켜야 한다. 어떻게 제도적으로 확보할지도 계속 고민해달라"고 당부했습니다.김민석 국무총리에게는 '헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)' 활동과 관련해 "내란 사태는 최소한 국가권력을 이용해 체제를 전복하려 했던 것이기에 적당히 덮어놓는 게 통합은 아니다"라면서도 "다만 스스로 신고하는 데에는 너무 가혹하게 할 필요 없다"고 주문했습니다.부화수행 수준의 역할에 대해서는 은폐하려고 하면 엄하게 제재하되 먼저 자수한다면 책임을 감면해주자는 취지의 발언도 이 대통령은 언급했습니다.이어 이 대통령은 '북한의 오물풍선 살포 이전에 국군이 먼저 대북전단 살포 등으로 도발했다'는 취지의 언론 기사를 거론하면서 "퇴역한 병사가 얘기한 것 같은데, 부대 내부에서는 숨기고 있던 것 아니냐"며 "당연히 지금 발각되면 형사 처벌해야 하고, 미리 스스로 인정하면 감면해주는 게 맞지 않느냐"고 말하기도 했습니다.이에 안규백 국방부 장관은 해당 보도에 대해 "그 정도까지인지는 몰랐다"며 "조사본부가 수사하도록 했다. 철저히 할 계획"이라고 보고했습니다.(사진=연합뉴스)