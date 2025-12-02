일본서 배외주의 정서 확산…"외국인 노동력 반대" 1년 새 13%p↑

▲ 일본 도쿄 전경

일본 정부가 외국인 규제 강화 정책 수립을 추진하는 가운데 일본인들 사이에서 외국인을 배척하는 배외주의가 확산했다는 여론조사 결과가 2일 나왔습니다.요미우리신문은 와세다대 첨단사회과학연구소와 함께 9월 24일부터 10월 31일까지 2천4명을 대상으로 실시한 우편 여론조사에서 '외국인 노동력을 적극적으로 받아들여야 하는가'라는 물음에 59%가 반대했다고 전했습니다.작년 11∼12월 조사에서 이 문항에 대한 반대 견해가 46%였던 것과 비교하면 13%포인트(p) 늘어났습니다.요미우리는 "작년에는 찬성 견해가 많았으나 이번에 급락했다"며 올해는 찬성한다는 응답자가 39%였다고 전했습니다.일본에 거주하는 외국인 증가에 따른 영향(복수 응답)과 관련해서는 '치안이 악화한다'가 68%로 1위에 올랐습니다.18∼39세는 79%가 '치안 악화'를 꼽았습니다.이어 '언어와 문화, 습관의 차이로 문제가 발생한다'(63%), '일손 부족 해소로 이어진다'(61%), '사회보장 제도를 이용하는 사람이 늘어나 재정이 악화한다'(39%), '일본의 전통과 문화가 망가진다'(35%) 순으로 응답률이 높았습니다.또 국제사회에서 협조보다는 자국 이익을 우선해야 하는지에 대해서는 70%가 찬성한다는 입장을 밝혔습니다.작년 조사보다 5%포인트 상승한 것으로, 2017년 조사 이후 최고치라고 요미우리가 전했습니다.미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 대통령의 정치 자세에 대해서는 28%만 '공감할 수 있다'고 답했으나, 18∼39세는 응답률이 54%에 달했습니다.요미우리는 "생활에 대한 불만 탓에 트럼프 대통령으로 상징되는 자국 우선주의 경향이 일본에서도 30대 이하를 중심으로 확산하고 있다"고 해설했습니다.이번 조사에서 국가별 신뢰도는 미국이 62%로 가장 높았고 한국은 31%였습니다.중국과 러시아는 각각 4%에 그쳤습니다.(사진=게티이미지)