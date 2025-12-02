김성환 장관 "원전 유연하게 운영…재생에너지 단가 낮추는 게 숙제"

▲ 김성환 기후에너지환경부 장관이 1일 정부세종청사에서 기후부 출범 2개월을 맞아 간담회를 하고 있다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 재생에너지 확대를 위해 원전을 유연성 전원으로 전환하겠다고 밝혔습니다.김 장관은 어제(1일) 정부세종청사에서 기자들과 만나 "봄·가을철 재생에너지만으로 전력 수요가 충족될 때 원전을 유연하게 운용하는 실증 작업을 하겠다"고 말했습니다.김 장관은 "석탄 발전소와 장기적으로 LNG 발전을 빨리 퇴출하는 게 대전제"라며 "2035년까지 원전 30% 전후, 재생에너지 30%대로 에너지 믹스를 구성할 것"이라고 설명했습니다.LNG 발전은 태양광이나 풍력이 작동하지 않을 때 비상 전원으로 활용하고, 장기적으로는 그린수소 발전소로 전환한다는 계획입니다.김 장관은 "전기를 저장하는 배터리 ESS 가격이 빠르게 낮아지고 안정성이 높아지고 있어 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.재생에너지 확대가 전기요금 인상으로 이어지는 게 아니냐는 질문에는 "그간의 경험으로 보면 전기 요금에 가장 크게 영향을 미치는 것은 국제 유가"라고 반박했습니다.김 장관은 현재 국제 유가가 안정되면서 한국전력의 이익이 늘어나고 있다며 "과거에도 재생에너지 때문에 전기 요금 압박 요인이 크지는 않았다"고 설명했습니다.(사진=기후부 제공, 연합뉴스)