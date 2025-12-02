송파서, 전국 돌며 식당 턴 60대 남성 추적해 붙잡아

▲ 경찰차

▲ 열린 창문을 통해 식당으로 침입하는 A 씨

전국을 돌아다니며 영업이 끝난 식당과 카페에서 현금을 훔친 60대가 경찰에 붙잡혔습니다.서울 송파경찰서는 지난달 28일 특정범죄가중처벌법상 절도 혐의로 60대 남성 A 씨를 구속 송치했다고 밝혔습니다.경찰은 A 씨가 지난 8월부터 3개월여 동안 전국을 돌며 영업이 끝난 식당과 카페 33곳에 침입해 모두 1천 420만 원의 현금을 훔친 혐의를 받는다고 밝혔습니다.A 씨는 서울과 대전, 부산, 경남 양산, 전남 순천 등 전국 14개 도시에서 절도 행각을 벌인 것으로 조사됐습니다.경찰 추적을 피하기 위해 휴대전화를 사용하지 않고 대중교통을 이용해 우회로로 도주하는 치밀함을 보이기도 했습니다.경찰은 지난달 9일 서울 송파구 한 식당에서 한 남성이 잠기지 않은 창문으로 들어와 카운터에 보관 중이던 현금 60만 원을 훔쳐 달아났다는 신고를 받았습니다.이후 수사에 착수한 경찰은 용의자의 이동 경로를 따라가며 전국 버스터미널 등의 CCTV 영상 800여 개를 분석해 700㎞를 뒤쫓았습니다.열흘여만인 지난달 20일 오전 8시 20분쯤 순천에서 A 씨의 범행을 파악하고 추적해 13시간 뒤인 밤 9시 반쯤 부산에서 A 씨를 긴급체포했습니다.경찰은 A 씨가 범행을 시인하고 훔친 현금을 생활비와 교통비로 사용했다고 진술했다고 밝혔습니다.(사진=서울 송파경찰서 제공, 연합뉴스)