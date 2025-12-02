[현장영상] "사칭 범죄 저지르면 어쩌려고!" 한국 군복과 경찰 제복 입고 기이한 행동

중국의 주요 SNS 플랫폼에서 한국 군복과 경찰 제복을 착용한 코스프레 영상이 급속도로 확산하면서 논란이 되고 있습니다.



영상들에는 한국 경찰 제복을 모방한 의상을 착용한 채 유흥업소에서 불법 행위를 단속하는 행동을 과장되게 재현하거나, 장난스러운 퍼포먼스를 벌이는 장면들이 포함됐는데요. 문제는 이런 콘텐츠가 별다른 제재 없이 공유되고 있다는 점입니다.



서경덕 성신여대 교수는 이에 대해 "중국 SNS 곳곳에서 한국 군복과 경찰 제복을 입고 기이한 행동을 하는 영상이 계속 퍼지고 있다"며 "국가 공권력을 희화화하고 오해를 불러일으킬 수 있다"라고 밝혔습니다. 현장영상에 담았습니다.



