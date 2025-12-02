전국 돌며 식당 턴 60대 절도범…700㎞ 뒤쫓아 붙잡은 경찰

▲ 열린 창문을 통해 식당으로 침입하는 절도범

전국을 돌아다니며 영업이 끝난 식당과 카페에서 절도 행각을 벌인 60대가 경찰에 붙잡혔습니다.서울 송파경찰서는 지난달 28일 특정범죄가중처벌법상 절도 혐의로 60대 남성 A 씨를 구속 송치했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.경찰에 따르면 A 씨는 지난 8월부터 3개월여 동안 전국을 돌며 영업이 끝난 식당과 카페 33곳에 침입해 총 1천420만 원의 현금을 훔친 혐의를 받습니다.A 씨는 서울과 대전, 부산, 경남 양산, 전남 순천 등 전국 14개 도시에서 절도 행각을 벌인 것으로 조사됐습니다.경찰 추적을 피하기 위해 휴대전화를 사용하지 않고 대중교통을 이용해 우회로로 도주하는 치밀함을 보이기도 했습니다.경찰은 지난달 9일 송파구 한 식당에서 한 남성이 잠기지 않은 창문으로 들어와 카운터에 보관 중이던 현금 60만 원을 훔치고 달아났다는 신고를 접수했습니다.수사에 착수한 경찰은 용의자의 이동 경로를 따라가며 전국 버스터미널 등의 폐쇄회로(CC)TV 영상 800여 개를 분석하고 700㎞를 뒤쫓았습니다.경찰은 열흘여 만인 지난달 20일 오전 8시 25분 순천에서 A 씨의 범행을 파악하고 추적해 13시간 뒤인 오후 9시 33분 부산에서 A 씨를 긴급체포했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인하고 훔친 현금을 생활비와 교통비로 사용했다고 진술했습니다.경찰은 A 씨가 추가로 범행을 저질렀을 가능성을 염두에 두고 여죄를 수사 중입니다.(사진=서울 송파경찰서 제공, 연합뉴스)