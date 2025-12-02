정부 "쿠팡 개인정보 유출, 6∼11월 지속적 침해 식별"

▲ 류제명 과기정통부 2차관

과학기술정보통신부가 쿠팡 개인정보 유출 사고에서 식별된 공격 기간이 지난 6월 24일부터 11월 8일까지라고 밝혔습니다.오늘(2일) 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 긴급 현안 질의에서 류제명 과기정통부 2차관은 대응 경과보고를 통해 이같이 말했습니다.류 차관은 "지난해 7월부터 올해 11월까지 전수 로그 분석을 한 결과 3천만 개 이상 계정에서 개인 정보가 유출됐다"라며 "공격식별 기간은 지난해 6월 24일부터 11월 8일까지다"라고 언급했습니다.이어 "공격자는 로그인 없이 고객 정보를 여러 차례 비정상으로 접속해 유출했다"라며 "이 과정에서 쿠팡 서버 접속 시 이용되는 인증용 토큰을 전자 서명하는 암호키가 사용됐다"라고 설명했습니다.현재는 퇴사한 중국인 인증 담당자가 개인정보를 유출했다는 의혹에 대해 류 차관은 "현재 언급되는 공격자의 신상에 대한 정보는 경찰 수사로 확인이 필요하다"라며 "확인이 필요한 미상자가 쿠팡 측에 메일을 보내 이메일, 배송지 등 3천만 건의 개인정보 유출을 주장했다"라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)