우리금융 차기 회장 숏리스트에 임종룡·정진완 등 4명

우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 회장 최종 압축 후보군(숏리스트)으로 임종룡 회장, 정진완 우리은행장과 외부 후보 2명 등 총 4명을 선정했다고 밝혔습니다.

외부 후보 신원은 공개하지 않았습니다.

이강행 임추위원장은 "지배구조 모범 관행을 충실히 반영한 경영 승계 규정과 승계 계획에 따라 독립성과 공정성을 기반으로 절차를 진행했다"고 말했습니다.

이어 "외부 후보군을 대상으로는 그룹 경영 현황 자료를 제공하고 질의응답 시간을 갖는 등 사전 오리엔테이션을 개최해 정보 접근성을 높이고 내외부 후보 간 형평성을 확보하기 위해 노력했다"고 덧붙였습니다.

임추위는 지난 10월 말 경영 승계 절차 개시 후 ▲ 내외부 전문 평가기관을 통한 경영성과 ▲ 최고경영자 육성 프로그램 결과 ▲ 리더십 등 평판 조회 결과를 점검했고, 이달 1일 롱리스트 후보군 대상 면접을 했습니다.

임추위는 앞으로 한 달여 동안 ▲ 복수의 외부 전문가 면접 ▲ 후보자별 경영 계획 발표 ▲ 심층 면접 등을 거쳐 최종 후보 1명을 선정할 계획입니다.

최종 후보는 이사회 결의와 내년 3월 정기 주주총회 승인을 거쳐 차기 회장으로 공식 취임합니다.

