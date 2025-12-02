[자막뉴스] '쾅' 배 잔해에 매달렸는데 '사살'…'전쟁범죄' 논란 일파만파

미군이 카리브해의 마약 밀수 의심 선박을 공습한 직후 곧바로 2차 공격을 가해 살아남은 생존자들까지 사살한 사실이 알려져 파장이 일고 있습니다.



저항 불능 상태의 상대를 사살한 행위는 전쟁범죄라는 비판이 나오고 있습니다.



미 워싱턴포스트는 미국의 마약 운반선 공격이 시작된 지난 9월 2일 당시 작전을 지휘한 프랭크 브래들리 제독이 헤그세스 국방장관의 명령을 이행하기 위한 2차 공격을 지시했다고 최근 보도했습니다.



11명이 탄 선박을 미사일로 공격한 이후 생존자 2명이 잔해에 매달려 있는 모습이 확인되자 이들을 살해하기 위해 추가로 공격을 했다는 겁니다.



당시 도널드 트럼프 대통령은 "테러리스트 11명이 사망했다"고 밝히며 작전 과정을 담은 영상을 공개한 바 있습니다.



보도 이후 헤그세스 장관은 소셜미디어에 "이런 매우 효과적인 공격은 '치명적이고 강력한 공격'으로 설계됐다"고 썼습니다.



그러면서 "카리브해에서 진행 중인 작전은 미국 법과 국제법에 부합한다"면서 명령을 내린 사실 자체는 부인하지 않았습니다.



하지만 논란이 커지자, 백악관은 현지 시간 1일 트럼프 대통령이나 헤그세스 장관이 아니라 브래들리 해군 제독이 무력충돌법에 따라 판단한 일이라고 부랴부랴 진화에 나섰습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 문제의 9월 2일 타격과 관련해 헤그세스 장관은 브래들리 제독에게 이러한 군사 타격을 수행할 권한을 부여했습니다. 브래들리 제독은 자신의 권한과 법의 테두리 안에서 작전을 지시하여 선박을 파괴하고 미국에 대한 위협을 제거했습니다.]



정치권에서도 미군의 조치를 놓고 진상 규명 목소리가 커지고 있는 가운데, 레빗 대변인은 트럼프 대통령이 관련 논의를 하기 위해 국가안보팀을 소집했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령이 '마약과의 전쟁'을 선포한 뒤 미군은 중남미 해역에서 마약 밀수 상선 등을 대상으로 20차례 공습을 진행했습니다.



