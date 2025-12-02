이 대통령, '계엄 1년' 내일 저녁, '내란 청산 시민대행진' 참여

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 12·3 계엄 1년을 맞는 내일(3일), 시민단체가 국회 앞에서 주최하는 집회에 참석합니다.대통령실은 오늘(2일), 언론 공지를 통해 "이 대통령은 3일 오후 7시에 개최되는 '12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민대행진'에 참여할 예정"이라고 밝혔습니다.'대행진'은 시민단체 '내란 청산·사회 대개혁 비상행동 기록기념위원회'가 주관하며 범여권 정당(더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당) 등도 참여할 예정입니다.시민단체 주관 집회에 현직 대통령이 직접 참여하는 건 이례적으로 평가됩니다.대통령실 관계자는 "이 대통령은 계엄 해제를 막아낸 주역은 총부리에 맞서 거리로 나선 국민이라고 늘 생각해 왔다"며, "시민이 중심이 된 행진에 일원으로 참석하는 것도 그러한 의미"라고 설명했습니다.이 대통령은 12·3 계엄 1년인 내일 오전엔 '빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명'을 발표합니다.이어서 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'이란 제목으로 외신 기자회견을 진행합니다. 이 자리에서 이 대통령은 비상계엄의 극복과 한국 민주주의의 미래 등에 대한 메시지를 내놓을 계획입니다.이 대통령은 또, 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인을 초청해 오찬을 할 예정입니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)