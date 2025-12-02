일본 금리 인상 시사하자…일본·미국·독일 국채 금리 급등

▲ 우에다 가즈오 일본은행 총재

일본 중앙은행이 이달 기준금리를 인상할 것이라는 전망에 일본, 미국, 독일 국채 금리가 급등했습니다.블룸버그통신에 따르면 1일(현지 시간) 2년 만기 일본 국채 금리는 1.015%로 4.3bp(1bp=0.01%p) 올랐습니다.이 금리가 1%를 넘어선 것은 2008년 금융위기 이후 처음입니다.10년물 일본 국채 금리도 1.865%로 6bp 상승했습니다.이 역시 17년 만의 초고 수준입니다.우에다 가즈오 일본은행 총재가 이달 기준금리 인상을 시사하면서 일본 국채 금리가 급등했습니다.우에다 총재는 나고야에서 열린 강연에서 "(금리) 인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다"며 "너무 늦지도, 너무 빠르지도 않게 완화 정도를 적절하게 조율할 것"이라고 언급했습니다.시장에서는 이 같은 발언을 두고 오는 18∼19일 열릴 일본은행 금융정책결정회의에서 기준금리가 0.25% 인상될 확률을 일주일 전 25% 미만에서 80% 이상으로 반영했습니다.일본 국채 금리 상승은 글로벌 국채 시장에 파급됐습니다.글로벌 벤치마크인 10년물 미국 국채 금리도 4.087%로 7.2bp 급등했습니다.10년물 독일 국채 금리는 2.749%로 6.2bp 상승했습니다.매뉴라이프 존핸콕 인베스트먼트의 공동 최고 투자전략가 매트 미스킨은 파이낸셜타임스(FT)에 "글로벌 채권은 일본은행의 12월 금리 인상 신호에 나비효과를 보였다"고 말했습니다.엔 캐리 트레이드가 청산될 수 있다는 우려도 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 분석도 나옵니다.스테이트 스트리트 마켓의 매크로 전략 책임자 마이클 메트칼프는 "일본 금리가 정상화하고 있다는 점이 명확해질수록 일본 투자자들이 해외 채권시장에서 자금을 본국으로 가져오거나 적어도 해외 채권 매수 규모를 줄이게 될 가능성이 커진다"며 "이는 국채 발행이 급증하는 시기에 국제 금융의 핵심 공급원이 사라지는 것"이라고 말했습니다.비트코인도 5%대 급락하면서 8만 5천 달러대로 내려앉았습니다.가상화폐 트레이딩 그룹 위터뮤트의 야스퍼 드 메어는 "일본의 낮은 금리가 엔 캐리 트레이드를 가능하게 했지만, 이제 그 거래가 되돌려지면서 모든 위험 자산이 매도됐다"고 했습니다.(사진=게티이미지코리아)