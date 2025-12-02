뉴스

11월 소비자물가 상승률 2.4%…고환율에 석유류 5.9%↑

한지연 기자
작성 2025.12.02
▲ 마트에서 장을 보는 시민들

소비자물가가 두 달 연속 2%대 중반의 오름세를 보였습니다.

국가데이터처가 오늘(2일) 발표한 '11월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐습니다.

지난 10월(2.4%)과 동일한 상승 폭입니다.

지난 6∼7월 2%대를 기록했던 물가 상승률은 8월 1.7%로 내렸다가 9월 2.1%로 올라서면서 3개월째 2%대를 이어가고 있습니다.

농축수산물 물가가 5.6% 뛰며 전체 물가를 0.42%포인트(p) 끌어올렸습니다.

석유류도 5.9% 오르며 물가 상승세를 견인했습니다.

국제 유가는 하락했지만, 유류세 인하 폭이 축소된 데다 고환율 요인까지 반영되면서 석유류 물가 상승 폭이 커졌습니다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.9% 상승했습니다.

작년 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 상승 폭입니다.

어류·조개류가 속한 신선어개·채소·과실 등 기상 조건에 따라 가격 변동이 큰 품목으로 구성된 신선식품지수는 4.1% 올랐습니다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 올랐습니다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 상승했습니다.
