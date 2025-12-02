방신실·이동은·이정은, LPGA 퀄리파잉 시리즈 파이널 출전

▲ 그린 파악하는 방신실

미국여자프로골프(LPGA) 퀄리파잉(Q) 시리즈 파이널 스테이지가 오는 5일(한국 시간)부터 열립니다.미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 그로브 골프코스에서 열리는 이 대회는 5일간 90홀 경기로 진행됩니다.116명이 경쟁해 25위까지 2026시즌 LPGA 투어 출전 자격을 얻게 됩니다.한국 선수로는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약한 방신실, 이동은과 2019년 LPGA 투어 신인왕 이정은(이정은6) 등 8명이 출전합니다.방신실은 올해 KLPGA 투어에서 우승 3회, 준우승 2회 등의 성적을 내고 투어 통산 5승을 달성했습니다.이동은은 올해 메이저 대회인 한국여자오픈을 제패했습니다.이번 시즌 KLPGA 투어 비거리 부문에서 이동은이 261.1야드로 1위, 방신실이 258.7야드로 2위에 오르는 등 투어를 대표하는 2004년생 동갑내기 장타자들이 나란히 내년 시즌 미국 무대에 도전장을 던졌습니다.이정은은 2018년 당시 8라운드 경기로 진행된 LPGA 퀄리파잉 시리즈를 1위로 통과하고 2019년 메이저 대회인 US여자오픈에서 우승한 '톱 랭커' 출신입니다.2019년 LPGA 투어 신인왕에도 오른 이정은은 올해 LPGA 투어 19개 대회에서 6번만 컷을 통과하는 부진 속에 다시 퀄리파잉 시리즈를 치르게 됐습니다.이들 외에 장효준, 주수빈, 애니 김, 신비, 윤민아도 2026시즌 LPGA 투어 출전권을 향해 5일간 경기에 나섭니다.지난해 퀄리파잉 시리즈에서는 올해 LPGA 투어 신인왕에 오른 야마시타 미유 (일본)가 1위를 차지했고, 윤이나가 8위로 올해 LPGA 투어 출전 자격을 획득했습니다.2021년과 2022년에는 안나린과 유해란이 1위를 차지했고, 2023년 이소미가 2위에 오르는 등 한국 선수들이 해마다 상위권 성적을 내왔습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)