"해외에서 줄줄이 쿠팡 로그인"…'맞춤형' 스미싱 비상

쿠팡의 개인정보 유출로 인한 2차 피해로 추정되는 사건들이 벌써 벌어지고 있습니다. 해외에서 쿠팡 계정에 접속했다는 이력이 확인되거나, 쿠팡을 사칭한 사기 전화와 문자를 받았다는 제보가 잇따르고 있습니다.



권민규 기자입니다.



4년째 쿠팡 유료회원인 박상민 씨는 지난달 구글에서 여러 통의 메일을 받았습니다.



구글 계정이 자신도 모르는 사이 미국과, 영국 등 6개 나라에서 로그인됐다는 보안 경고 메일이었습니다.



영문을 몰랐던 박 씨는 쿠팡 사태가 알려진 이후 관련성을 의심하고 있습니다.



쿠팡에서 쓰는 아이디와 비밀번호를 구글에서도 사용하기 때문입니다.



[박상민/쿠팡 개인정보 유출 피해자 : 중국, 브라질, 영국, 미국, 러시아 이렇게 계정 접속이 돼 있다고 나왔더라고요 그러고 나서 보니까는 이번에 쿠팡 일이 터진 거고요.]



불안감이 커지면서 쿠팡 앱에 들어가 본인의 접속 기록을 확인하는 고객도 늘고 있는데, 실제로 미국 등 해외에서 접속한 것으로 나오기도 했습니다.



[A 씨/쿠팡 개인정보 유출 피해자 : 미국을 간 적도 없는데 미국에서 로그인 기록도 있고 이래서 급하게 로그아웃하고 이제 '개인정보 유출됐구나'라고 많이 놀랐습니다.]



쿠팡 측은 국내 이용자의 이런 해외 접속 기록에 대해 VPN, 가상사설망을 우회하는 경우 해외 접속으로 뜰 수 있다며, "이번 사건은 고객 앱에서 보이는 로그인 기록과 무관하다"고 밝혔습니다.



개인정보 유출과 달리, 접속에 사용되는 아이디와 비밀번호 해킹은 확인되지 않았다는 것인데 고객들의 불안은 여전합니다.



쿠팡을 사칭한 스미싱 문자와 전화를 받은 고객들도 있습니다.



[쿠팡 사칭 전화 : 쿠팡 공식 이벤트 안내입니다. 믿을 수 있는 공식 채널 이벤트로 실제 혜택을 드립니다. 이벤트 안내를 받으시려면 1번…]



[B 씨/쿠팡 개인정보 유출 피해자 : 많이 꺼림칙하죠. 만약에 내가 이걸로 해서 금전적인 피해를 보면 어떡하냐 그러니까 그 상담사 말로는 '일어나지 않은 일로 말씀드릴 수가 없다'…]



쿠팡의 잇따른 해명에도 개인 정보를 악용한 범죄에 언제든 노출될 수 있다는 불안감이 점점 더 커지고 있습니다.



