백악관, 베네수 선박 생존자 '2차 공격' 인정…"해군 제독 지시"

▲ 캐롤라인 레빗 백악관 대변인

국내외에서 전쟁 범죄라는 비난이 일고 있는 미군의 '마약운반선' 격침 후 생존자 살해와 관련, 미 백악관이 논란이 된 '2차 공격'을 사실상 인정했습니다.다만, 해당 공격을 명령한 사람은 도널드 트럼프 대통령이나 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관이 아니라 현장을 지휘한 해군 제독이었다고 주장했습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 1일(현지시간) 브리핑에서 "트럼프 대통령과 헤그세스 장관은 '나르코 테러리스트'(마약 테러리스트)로 지정된 단체에 전쟁법에 따라 치명적 타격을 가하도록 했다"며 당시 공격은 "헤그세스 장관이 (프랭크) 브래들리 제독에게 물리적 타격 권한을 부여한 것"이라고 말했습니다.레빗 대변인은 "브래들리 제독은 부여된 권한과 법의 범위에서 (마약운반 의심) 선박을 파괴하고, 미국에 대한 위협을 제거하는 임무를 수행했다"고 밝혔습니다.레빗 대변인은 '브래들리 제독이 2차 공격을 명령한 것인가'라는 질문에 "그는 그의 권한 내에서 그렇게 했다"고 답했습니다.논란이 되는 공격은 지난 9월 2일 이뤄졌습니다.당시 미 해군은 마약운반이 의심되는 베네수엘라 국적 선박을 격침했는데, '전원 살해하라'는 헤그세스 장관의 지시에 따라 이 선박의 잔해에 매달려 있던 생존자 2명을 추가 공격해 제거했다는 보도가 워싱턴포스트(WP)를 통해 나온 바 있습니다.레빗 대변인의 언급은 헤그세스 장관은 '마약운반선을 제거하라'는 정도의 명령을 내리면서 권한을 부여했고, 현장 작전을 지휘한 브래들리 제독이 문제의 2차 공격을 지시했다는 취지로 읽힙니다.사실 여부를 떠나 '꼬리 자르기'라는 논란이 이어질 것으로 예상됩니다.레빗 대변인은 "미 행정부는 이러한 마약 테러리스트를 외국 테러 조직으로 지정했고, 대통령은 그들이 미국을 위협하고 있다고 판단하면 그들을 제거할 권한이 있다"며 카리브해 일대에서 진행 중인 해군의 군사 작전의 정당성을 거듭 강조했습니다.한편, 트럼프 대통령은 이날 자신의 안보팀을 긴급 소집했다고 레빗 대변인은 전했습니다.이번 사안이 자칫 정치적 역풍으로 이어질 수 있다는 점을 우려한 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)