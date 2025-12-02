뉴스

비트코인 하루 만에 -7%…가상화폐 가격 일제 급락

김범주 기자
작성 2025.12.02 06:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

비트코인 가격이 하루 전보다 7% 떨어졌습니다. 2달 만에 3분의 1 정도가 빠졌는데, 다른 가상 화폐들도 다같이 가격이 급락하고 있습니다.

뉴욕에서 김범주 특파원입니다.

<기자>

가상화폐 비트코인 가격이 하루 사이에 7% 떨어지면서 8만 5천 달러 밑으로 내려갔습니다.

최고점이었던 10월 초 12만 4천 달러와 비교하면, 2달 만에 3분의 1이 사라진 셈입니다.

이더리움과 리플, 바이낸스코인 같은 주요 가상화폐들도 모두 9% 안팎 내려앉았습니다.

지난 주 가격이 반등하면서 하락세가 멈췄다는 평가가 있었지만, 미국 시간 월요일이 되자 마자 다시 급락하면서 이런 기대를 무너뜨렸습니다.

오늘(2일) 하락은 일본 중앙은행이 이번 달에 금리인상을 예고하면서 투자자들이 위험 자산에서 돈을 빼려고 한 결과로 해석됩니다.

가상화폐는 올 들어서 트럼프 대통령이 관련 산업을 육성하겠다고 천명하면서 2배 가깝게 가격이 뛰었습니다.

트럼프 대통령 일가도 가상화폐 관련 사업에 대거 진출하면서 부를 늘려왔습니다.

[에릭 트럼프/트럼프 대통령 차남 : 저는 비트코인의 최고 지지자입니다. 우리 시대 최고의 자산입니다. 지난 10년간 매년 70%씩 올랐습니다.]

하지만 지난 2달간 가상화폐 가격이 급락하면서 트럼프 대통령 일가 자산도 우리 돈으로 1조 5천억 원 이상 손실이 난 것으로 분석됩니다.

물가나 고용 같은 미국 경제 지표들이 불확실한 상황이 이어지고 있어서, 다른 자산보다 먼저 시장상황을 반영하는 가상화폐 가격도 한동안 불안정한 상태를 유지할 것이라는 전망이 우세한 상황입니다.

(영상취재 : 이희훈)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지