조건만남 미끼로 성인 남성 상대 강도질 지시…10대 구속

미성년자와의 조건 만남을 미끼로 성인 남성을 모텔로 유인해 강도질을 벌이도록 지시한 10대가 구속됐습니다.

경기 이천경찰서는 A 군을 특수강도 및 강도상해 등 혐의로 지난달 28일 구속했다고 어제(1일) 밝혔습니다.

A 군은 지난 8월 7일 동네 선후배 사이인 10대 B 군 등에게 미성년자 조건만남에 응한 성인 남성 C 씨를 모텔에 감금해 60여만 원을 빼앗도록 지시한 혐의를 받습니다.

당시 B 군 등은 모텔 주인에게 발각될 것을 우려해 C 씨를 그의 차량에 태우고 무면허 상태로 차를 몰고 다녔으며, C 씨는 차량이 정차한 사이 차 문을 열고 도망쳤습니다.

B 군은 신고받고 출동한 경찰이 차량을 추격하자 10㎞가량 도주극을 벌이다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 검거됐습니다.

B 군을 먼저 구속 송치한 경찰은 관련자 진술과 텔레그램 대화 내용 등을 분석한 끝에 A 군이 범행을 지시한 것으로 보고 사전구속영장을 신청해 A 군 신병을 확보했습니다.

A 군은 혐의를 부인하는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 조사를 마무리하는 대로 A 군을 검찰에 송치할 방침입니다.
