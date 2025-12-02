[친절한 경제] 금값 많이 올랐다는데…"연달아 신고가" 더 뛴 게 있다?

<앵커>



화요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 요새 은이랑 구리 가격이 많이 올랐다면서요?



<기자>



올해 원자재 시장에서 안전 자산인 금보다 은이 더 가격이 많이 뛰었고요.



구리는 연달아 신고가를 경신하면서 관심을 모으고 있습니다.



먼저 은 가격을 보면 국제 은 현물 가격이 11월 중순 온스당 54.47달러까지 올랐고, 올해 초보다 71% 급등했습니다.



같은 기간 금은 54% 올라서 "은이 금을 추월했다"는 말이 나올 정도입니다.



11월 말에는 56.5달러로 한 달 동안 16%나 올랐는데요.



이 가격대는 지난 50년 동안 세 번밖에 없었던 구간입니다.



그 세 번 중 하나는 1980년 미국의 '헌트 형제'라는 투자자가 은을 대량 매수해 가격을 끌어올렸던 투기 사건이고, 또 하나는 2011년 미국 부채 위기로 안전 자산 수요가 폭발했던 시기입니다.



그런데 이번 은값 급등은 이런 특수 사건이 아니라 전기차·AI·태양광 같은 산업 수요가 실제로 늘어난 영향이라는 점에서 시장의 관심이 커지고 있습니다.



구리 가격도 강세입니다.



지난달 28일 기준 런던금속거래소에서 1만 1천233달러를 기록하며 한 달 만에 또다시 신고가를 경신했습니다.



구리는 원래 가격 변동성이 크지 않은 금속인데 최근 연이어 최고가를 경신하고 있습니다.



<앵커>



그럼 가격이 왜 이렇게 뛰는 건가요?



<기자>



쉽게 말해서 '공급은 줄고 수요는 늘었다' 이렇게 볼 수 있습니다.



먼저 은은 만성적인 공급난이 문제인데, 특히 중남미 광산 생산이 줄고 세계 최대 소비국인 인도에서 보석 장신구 투자 수요가 함께 늘면서 공급보다 수요가 훨씬 많아진 상황입니다.



참고로 인도에서 매년 소비하는 은은 4천 톤에 달합니다.



여기에 전기차·AI·배터리·태양광 패널처럼 전류 전달이 중요한 산업이 모두 은을 쓰기 때문에 가격 상승이 이어지고 있습니다.



특히, 전기차 한 대에 들어가는 은의 양은 25에서 많게는 50g이나 되는데요.



이런 산업 수요 증가가 은값을 더 부추기고 있는 겁니다.



일각에서는 "은의 출하 수요를 맞추기 위해서 은을 컨테이너선 대신 비행기로 실어 나르는 경우가 나오고 있다고 할 정도"입니다.



구리는 지금 공급 쪽 충격이 더 큰데요.



전 세계에서 손꼽히는 두 개 대형 광산이 동시에 흔들리고 있습니다.



'코브레 파나마 광산'은 정부와 환경·세금 문제로 갈등이 생기면서 광산 가동이 사실상 중단됐고, 세계 2위 규모인 인도네시아의 '그라스버그 광산'은 최근 사고가 나면서 생산에 차질이 생겼습니다.



이렇다 보니 구리 원광을 제련소로 넘길 때 광산과 제련소가 주고받는 제련 수수료가 역대 최저 수준인 마이너스 50달러까지 떨어졌습니다.



제련 수수료는 평소에는 제련소가 받는 구조인데, 오히려 제련소가 "수수료 저희가 드릴게요. 구리 원료 좀 주세요."하는 상황이 된 겁니다.



반면 수요는 줄지 않았는데요.



AI 데이터센터, 전기차, 신재생 등 가격 민감도가 낮은 '비전통 수요' 덕분에 구리 가격 상승은 당분간 이어질 가능성이 큽니다.



<앵커>



마지막은 무슨 소식인가요?



<기자>



오늘(2일)부터 KTX 안에서도 스마트폰으로 앉은자리에서 좌석을 셀프 변경할 수 있는 기능이 도입됩니다.



기차 타고 가다가 옆자리가 너무 시끄럽거나 통로나 창가 자리로 바꾸고 싶을 때 또는 햇빛이 너무 들어와서 조금 더 편한 자리로 옮기고 싶을 때 있으시죠.



이제는 승무원 호출 없이 앉은 채로 내 휴대전화로 바로 바꿀 수 있습니다.



KTX에 타시면 일단 스마트폰에서 '코레일톡' 앱을 열고, 맨 아래 '나의 티켓'을 누르면 현재 타고 있는 승차권이 뜹니다.



여기에 새로 생긴 '좌석 변경' 버튼을 누르면 차실 선택, 또 변경 사유 선택 화면이 뜨고, 그다음 좌석 배치도가 나오는데요.



파란색으로 표시된 빈 좌석을 눌러주고 '변경'만 누르면 그대로 좌석이 교체됩니다.



좌석은 한 번만 이동 가능하고, 입석·자유석에서 좌석으로, 일반실에서 특실로 올라가는 건 가능하지만, 특실에서 일반실로 내려가거나 일반석에서 입석으로 바꾸는 건 안 됩니다.



왜 이렇게 되는지 저도 궁금해서 코레일에 물어봤는데요.



결제 문제 때문이었습니다.



업그레이드를 할 경우에는 추가 결제가 되지만, 다운그레이드는 환불에 어려움이 있기 때문이라는 설명이 있었습니다.