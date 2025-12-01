'만기 임박' 윤석열 구속 추가 연장되나…23일 법원 심문

▲ 윤석열 전 대통령

'평양 무인기 침투' 의혹으로 추가 기소된 윤석열 전 대통령이 오는 23일 구속 연장 여부를 놓고 법원의 판단을 받게 됩니다.서울중앙지법 형사합의36부(이정엽 부장판사)는 오늘(1일) 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관, 김용대 전 드론작전사령관의 첫 공판준비기일을 열었습니다.윤 전 대통령과 김 전 장관, 여 전 사령관은 일반이적 및 직권남용 혐의로, 김 전 사령관은 위계에 의한 공무집행방해 및 허위공문서 작성 교사 등 혐의로 각각 기소됐습니다.이날 재판부는 조은석 특별검사팀 요청에 따라오는 23일 윤 전 대통령에 대한 구속 심문기일을 진행한다고 밝혔습니다.김 전 장관은 12일, 여 전 사령관은 16일에 각각 구속 심문기일이 예정됐습니다.심문은 비공개로 진행되고, 중계도 따로 허용되지 않습니다.구속 심문은 재판부가 피고인 구속의 필요성을 판단하기 위해 검사와 피고인 측 의견을 듣는 절차입니다.지난 1월 내란 우두머리 혐의 등으로 검찰에 구속기소된 윤 전 대통령은 3월 법원의 구속 취소 결정으로 석방됐다가 7월 특수공무집행방해 등 혐의로 조은석 특검팀에 다시 구속됐습니다.윤 전 대통령의 구속 기한은 내년 1월 18일입니다.형사소송법상 1심 구속 기간은 최대 6개월인데, 다른 사건이나 혐의로 구속 필요성이 인정되면 법원 심사를 거쳐 구속을 유지할 수 있습니다.김 전 장관은 오는 25일, 여 전 사령관은 다음 달(1월) 2일 구속 만기를 앞두고 있습니다.이날 공판준비기일에서 재판부는 다수의 국가 기밀이 다뤄지는 사건인 만큼 재판 내용에 따라 비공개 여부를 결정하기로 했습니다.기밀 노출 우려 등으로 일부 내용은 비공개로 진행됐습니다.재판부는 또 내년 1월 12일부터 정식 재판을 진행하겠다고 밝혔습니다.내년 1월엔 주 2회, 2월은 주 3회, 3월에는 증거조사가 완료될 때까지 주 4회 재판을 진행할 계획입니다.윤 전 대통령 측 변호인단은 "기존에 진행 중인 재판을 포함해 일주일에 3∼4차례 재판을 하게 되면 공정한 재판이 어렵다"고 반발했지만, 재판부는 설 연휴 등을 고려할 때 불가피하다며 기존에 계획된 일정을 고수했습니다.윤 전 대통령은 '본류'격인 내란 우두머리 혐의 사건을 포함해 총 5개 사건의 재판을 받고 있습니다.변호인단은 외환 혐의 관련 공소장에 비실명 처리된 부분이 많아 변호인조차 정확한 공소 사실을 파악할 수 없다고 항의하기도 했습니다.이에 특검팀은 "공판준비기일을 위해 피고인 모두에게 원본 열람이 가능하다고 안내했다"며 "공소장을 확인 못 했다는 것은 열람 절차를 이행하지 않았다는 것"이라고 반박했습니다.윤 전 대통령 등은 북한을 도발해 군사적 긴장을 높인 뒤 이를 비상계엄의 명분으로 삼기 위해 지난해 10월쯤 드론작전사령부에 평양 무인기 침투를 지시한 혐의를 받습니다.특검팀은 당시 투입된 무인기가 평양 인근에 추락하면서 작전·전력 등 군사 기밀이 유출된 만큼 일반이적죄가 성립한다고 보고 있습니다.일반이적 혐의는 통모 여부와 관계없이 대한민국의 군사상 이익을 해치거나 적국에 군사상 이익을 공여한 경우 적용할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)