스트레이 키즈, 빌보드 8연속 1위…K팝 새 역사

그룹 스트레이 키즈가 미국 빌보드 메인 앨범차트인 빌보드 200에서 앨범 8개 모두 발매 즉시 1위에 오르는 대기록을 썼습니다. 빌보드 200, 69년 역사에서 이런 성적은 처음입니다.



스트레이 키즈의 새 앨범 '두 잇'이 빌보드 앨범 차트, '빌보드 200'의 1위를 차지했습니다.



7주 연속 1위를 달리던 테일러 스위프트의 새 앨범을 제친 건데, 빌보드 측은 스트레이 키즈의 8번째 1위 등극이란 점을 강조했습니다.



2022년 '오디너리'를 시작으로 이번 '두 잇'까지 8장의 앨범이 연속으로 이 차트 정상에 올랐습니다.



이로써 스트레이 키즈는 빌보드 200 최다 1위 K팝 가수, 2000년 이후 최다 1위 그룹이라는 자신들의 기록을 스스로 다시 썼습니다.



8장의 앨범이 연속해서 모두 1위로 진입한 건 빌보드 200 차트 69년 역사상 스트레이 키즈가 유일합니다.



개성이 강한 멤버 8명이 어우러져 만들어낸 독특한 매력과, 팬들과의 활발한 소통이 글로벌 팬덤 확장으로 이어졌다는 평가입니다.



[김영대/음악 평론가 : (스트레이 키즈는) K-팝 안에서도 독특한 음악들을 하고, 그게 때로는 '마라맛'이라고 해서 상당히 강한 음악들이지만 그것들을 통해서 자기만의 영역을 계속 확장해 왔다(고 봅니다.)]



빌보드 200 차트는 전통적인 앨범 판매량에 스트리밍 횟수, 디지털 음원 다운로드 횟수 등을 환산해 순위를 매깁니다.



스트레이 키즈의 새 앨범은 실물 음반으로만 28만 6천 장이 팔렸습니다.



스트레이 키즈는 믿기지 않는 소식이라면서, 늘 응원해 주고, 나침반이 되어주는 팬들에게 감사하다고 소감을 전했습니다.



스트레이 키즈는 지난 주말 엠넷 아시안 뮤직 어워드에서 대상인 올해의 앨범상을 수상하며, 해외에 이어 국내에서도 최정상급 그룹의 입지를 굳혔습니다.



