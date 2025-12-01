"위헌적 계엄에 국회 막았다"…1년 만에 사과

<앵커>



경찰이 12·3 계엄 1년을 앞두고, 당시 국회 출입 통제는 명백한 잘못이었다며 국민에게 사과했습니다. 그러면서 앞으로 경찰은 위법한 행위에 어떠한 방식으로도 동조하지 않겠다고 약속했습니다.



손기준 기자가 보도합니다.



<기자>



지난해 12월 3일, 윤석열 전 대통령의 계엄 선포 직후 경찰은 국회로 통하는 모든 출입문을 굳게 걸어 잠갔습니다.



[(선생님, 근데 여기 왜 막으시는 거예요?) 아 저희 지금 지시받고 하는 거예요.]



국회의원과 보좌진, 기자단 등 국회 출입증 소지자의 출입을 한 때 허용했는데, 그마저도 20분 남짓에 불과했습니다.



[김우영/더불어민주당 의원 : 국회가 바깥으로부터 침탈받을 때 지켜야 하는 게 국회 경비대인데 왜 국회의원을 막느냐고!]



이 때문에 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령을 비롯한 여러 국회의원은 담벼락을 넘어 계엄 해제 표결에 간신히 참여할 수 있었습니다.



계엄 해제 직후 경찰에 대한 비판이 쏟아졌고, 국회 출입 통제를 지시했던 조지호 경찰청장과 김봉식 전 서울경찰청장은 내란 주요임무종사 혐의 등으로 기소돼 재판을 받고 있습니다.



유재성 경찰청장 직무대행은 계엄 1년을 이틀 앞둔 오늘(1일) 대국민 사과에 나섰습니다.



[유재성/경찰청장 직무대행 : 당시 지휘부의 잘못된 판단으로, 국민의 자유와 사회 질서를 지켜야 하는 경찰이 위헌적인 비상계엄에 동원되어 국민 여러분께 큰 실망과 상처를 드렸습니다.]



그러면서 앞으로 경찰이 위헌·위법한 행위에 절대 협조하거나 동조하지 않겠다고 강조했습니다.



경찰청은 최근 출범한 '헌법 존중 정부혁신TF'가 집중 점검 중인 12개 기관 중 하나라 조사 결과가 경찰 인사에 영향을 미칠 전망입니다.



(영상편집 : 신세은)