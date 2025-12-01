완성차 5사 11월 판매 66만 8천여 대…내수·수출 모두 마이너스

▲ 현대차·기아 사옥

지난달 국내 완성차 5개 사의 글로벌 판매량이 부진한 흐름을 이어갔습니다.현대차와 기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM)에 따르면 올해 11월 이들 5개 사의 국내외 판매량은 전년 동월보다 3.9% 감소한 66만 8천991대로 집계됐습니다.지난해 동기 대비 판매가 증가한 업체는 KGM(1.4%)이 유일했습니다.이로써 5개 사 실적은 지난 10월에 이어 2개월 연속 전년 동기 대비 마이너스를 나타냈습니다.5개 사의 내수 판매는 5.8% 줄어든 11만 6천602대를 기록했습니다.현대차(-3.4%), 기아(-0.6%), 한국GM(-46.6%), 르노코리아(-51.0%), KG모빌리티(-5.7%) 등 5개 사 내수 판매량이 모두 감소했습니다.특히 한국GM과 르노코리아의 국내 판매는 작년 동월보다 절반 가까이 줄며 전체 판매량을 끌어내렸습니다.국내에서 가장 많이 팔린 차종은 기아 쏘렌토(1만 47대)였습니다.이어 기아 스포티지(6천868대), 현대차 그랜저(6천499대), 현대차 쏘나타(5천897대), 현대차 아반떼(5천459대) 등의 순이었습니다.해외 판매는 3.4% 감소한 55만 2천389대였습니다.KGM(5.6%)을 제외한 4개 사가 마이너스 판매를 나타냈습니다.업체별로는 현대차는 국내 6만 1천8대, 해외 28만 8천499대 등 작년 동기 대비 2.4% 감소한 총 34만 9천507대를 판매했습니다.지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 3.4%, 해외 판매는 2.2% 각각 줄었습니다.기아는 국내 4만 7천925대, 해외 21만 4천140대 등 총 26만 2천65대의 차량을 팔았습니다.지난해 같은 달보다 내수는 0.6% 감소하고 해외 판매는 0.9% 줄었습니다.이에 따라 총판매량은 0.8% 감소했습니다.한국GM은 지난 11월 국내외 시장에서 작년 동월보다 11.7% 감소한 4만 3천799대를 판매했습니다.해외 판매량은 10.4% 줄어든 4만 2천826대, 국내 판매량은 46.6% 감소한 973대를 기록했습니다.미국 관세로 타격이 우려됐던 수출보다 내수 판매가 큰 폭으로 감소했습니다.KGM은 지난 11월 국내외 시장에서 작년 같은 달보다 1.4% 증가한 총 8천971대를 팔았습니다.국내 판매는 3천121대로 5.7% 감소했으나 해외 판매는 5천850대 5.6% 늘었습니다.르노코리아는 내수(-51.0%)와 수출(-86.4%)이 모두 크게 줄며 지난 10월에 이어 2개월 연속 5사 중 꼴찌로 떨어졌습니다.르노코리아는 지난해 같은 달보다 69.4% 줄어든 4천649대를 판매했습니다.자동차업계 관계자는 "글로벌 경기침체에 중견3사의 신차 부재 등에 따른 내수 부진으로 자동차 판매가 부진한 흐름을 이어가고 있다"고 밝혔습니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)