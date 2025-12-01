"화재 참사로 정부 증오 선동"…홍콩 정부, 2명 추가 체포

▲ 홍콩 화재 참사 현장

적어도 146명이 숨진 홍콩 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트' 화재 참사의 책임 공방이 이어지는 가운데 중국 정부가 비판 여론을 반정부 세력으로 규정하며 단속을 강화하고 있습니다.1일(현지시간) 홍콩 성도일보 등에 따르면 홍콩 주재 국가안보공서(국가안보처)는 전날 오후 케네스 청 캄훙 전 구의원과 여성 자원봉사자 등 2명을 체포했다고 밝혔습니다.현지 언론은 이들이 화재 참사와 관련해 정부를 증오하도록 선동한 혐의를 받고 있다고 전했습니다.정부의 책임 규명과 제도 개선을 촉구하며 온라인 청원을 주도한 대학생 마일스 콴이 선동 혐의로 체포된 지 하루 만입니다.화재 참사에 따른 정부 책임론이 2019년 '홍콩 민주화 시위' 같은 대규모 반중 시위로 이어지는 것을 막기 위해 초기 단계부터 비판 여론을 강력히 차단하겠다는 의지로 해석됩니다.앞서 홍콩 국가안보공서는 지난달 29일 대변인 명의 성명에서 "위기의 순간에 반중난항(反中亂港·중국에 반대하고 홍콩을 어지럽힌다) 세력과 불순한 의도를 가진 사람들이 이 기회를 노리며 소란을 일으키려 하고 있다"고 주장했습니다.이어 "홍콩 정부 유관 부서가 재난을 이용해 홍콩을 어지럽히는 반역적 언행을 조사·저지하고 있다"면서 시민들을 향해 "'시민들을 위한 청원'이란 명목으로 사회 대립·분열을 선동해도 미혹되지 않을 것이라 믿는다"고 말했습니다.홍콩 국가안보공서는 2019년 '범죄인 인도 법안'(송환법) 반대를 계기로 수개월간 이어진 대규모 반중 시위 이후 홍콩보안법에 따라 만들어진 기구입니다.한편, 홍콩 당국은 이날 오후 기자회견을 통해 화재 원인을 조사 중인 경찰이 과실치사 혐의로 이미 13명을 체포했다면서, 조사가 아직 진행 중인 만큼 체포 인원이 늘어날 가능성도 배제할 수 없다고 밝혔다고 신화통신 등이 전했습니다.당국은 이어 아파트 외부 비계(고층 건설 현장의 임시 구조물)에 쓰인 그물망을 샘플 조사한 결과 방염 기준을 충족하지 못한 것으로 확인했다고 설명했습니다.