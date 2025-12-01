정부, 국민연금·수출기업·증권사 '3대 외환 수급' 일괄 점검

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난달 26일 정부세종청사 중앙동에서 열린 성장전략TF 겸 경제관계장관회의에서 발언하고 있다.

정부가 외환시장 안정을 위해 주요 수급 주체인 국민연금, 수출기업, 증권사 등을 총동원하는 대응 체계 마련에 나섰습니다.기획재정부에 따르면 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 어제(30일) 보건복지부·산업통상부·금융위원회·한국은행·금융감독원 등과 만나 외환시장의 구조적 여건을 점검하고 외환 수급의 안정화를 위한 정책 과제를 신속히 추진하기로 했습니다.우선 올해 말 만료 예정인 외환당국·국민연금 간 외환스와프 계약 연장을 위한 세부 협의가 개시됩니다.외환당국과 국민연금이 연간 650억 달러 한도로 맺은 외환스와프 계약은 올해 말 만료됩니다.연간 650억 달러 한도의 외환스와프 계약은 국민연금이 해외자산 매입 등을 위해 달러가 필요할 때 외환보유액에서 달러를 먼저 공급받고 나중에 되돌려주는 구조입니다.국민연금이 필요한 달러를 현물환 시장에서 대거 사들이면서 달러 수요를 키우는 변수를 줄이겠다는 취지입니다.이와 함께 6개 부처·기관은 수출기업의 환전과 해외투자 현황을 정기 점검하고, 정책자금 등 기업지원 정책 수단과 연계 방안을 검토하기로 했습니다.수출기업이 환율 상승 기대 속에 달러를 시장에 내놓지 않고 보유하려는 움직임이 강화되자 정부가 관리 방안을 내놓은 것입니다.금감원은 증권회사 등 금융회사를 대상으로 해외투자 관련 투자자 설명과 보호의 적절성 등 실태 점검을 이달부터 내년 1월까지 두 달간 할 예정입니다.증권사가 해외투자 관련 영업을 확대하는 과정에서 투자자에게 충분한 위험 설명을 했는지, 과도한 거래 유인이 있었는지를 점검하겠다는 의미로 풀이됩니다.최근 '서학개미'가 외환시장 변동성을 키우는 요인 중 하나로 지목되자 '빚투'(빚내서 투자) 등 과도한 해외투자를 사전에 관리하려는 조치로 해석됩니다.이와 별도로, 국민연금의 수익성과 외환시장 안정을 조화시킬 수 있는 '뉴 프레임 워크'를 마련하기 위한 정책 논의를 4자 협의체(기재부·복지부·한은·국민연금)를 통해 시작하기로 뜻을 모았습니다.(사진=연합뉴스)