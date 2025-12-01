신태용, 울산 시절 선수 폭행 논란에 "그랬다면 감독 안 해"

▲ 신태용 전 울산HD 감독이 1일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 K리그 2025 대상 시상식에 참석하고 있다.

프로축구 K리그1 울산 지휘봉을 잡은 지 두 달 만에 경질된 신태용 전 감독이 자신을 향한 선수 폭행 논란에 분명하게 선을 그었습니다.신태용 감독은 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 하나은행 K리그 2025 대상 시상식에서 취재진 만나 "(울산 감독 시절) 폭행이 있었다면 감독 안 한다"고 관련 논란을 일축했습니다.신 감독은 아들인 성남의 신재원이 K리그2 베스트11 오른쪽 수비수 부문에 선정된 것을 축하하고자 시상식장을 찾았습니다.울산이 지난달 30일 열린 제주와의 K리그1 38라운드 최종전에서 1대 0으로 지고도 9위로 1부 잔류를 확정한 뒤 울산 선수들은 신 감독으로부터 폭행당했다고 폭로했습니다.정승현은 "(신 감독의 행동은) 요즘 시대와 좀 맞지 않고, 성폭력이든 폭행이든 (한 사람이) '난 아니라고 생각한다'고 해도 받은 사람 입장에서 그게 폭행이라고 생각하면 그렇게 되는 것"이라면서 "나뿐 아니라 많은 선수가 그랬을 거라고 생각한다"고 밝혔습니다.정승현이 폭행을 당했다고 언급한 사건은 신 감독이 울산에 부임할 때 선수들과 처음 만나는 자리에서 발생했습니다.신 감독은 당시 정승현의 뺨을 손바닥으로 쳤습니다.해당 장면을 담은 영상은 지난 8월 울산 사령탑에 선임된 신 감독이 10월에 성적 부진으로 사실상 경질된 뒤 인터넷 축구 커뮤니티에서 돌았습니다.정승현은 알려진 것 외에도 선수들이 신 감독으로부터 부당한 대우를 받은 사례가 매우 많다고 강조했습니다.울산과 신 감독을 둘러싼 갈등은 이뿐이 아니었습니다.신 감독이 원정길 버스에 자기 골프가방을 넣고 다녔다는 소문과 함께 버스 짐칸에 있는 신 감독 골프백 사진이 인터넷에 나돌기도 했습니다.신 감독은 경질된 뒤 한 인터뷰에서 자신은 구단 수뇌부의 '바지 감독'이나 마찬가지였고, 선수들이 자기 말을 따르지 않았다고 주장해 논란을 키웠습니다.신 감독은 이날(1일) 정승현의 폭행 주장에 대해 "예전 인터뷰에서 밝힌 것처럼 폭행은 없었다"면서 "만약에 폭행이나 폭언이 있었다면 난 감독을 안 한다"고 힘줘 말했습니다.그는 "정승현은 내가 (2016년 리우데자네이루) 올림픽과 (2018년 러시아) 월드컵에 동행한 애제자다. 내가 경질되기 직전 마지막에 미팅했던 선수가 정승현"이라면서 "왜 이런 인터뷰를 했는지에 대해선 모르겠다"고 말했습니다.그려면서 "아끼던 제자라 몇 년 만에 같은 팀에서 만나다 보니 표현이 과했다"고 당시 상황을 설명한 뒤 "누가 첫 만남에서 폭행하겠는가. 그 부분에 대해선 승현이가 기분이 나빴다면 미안하게 생각한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)