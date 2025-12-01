"블랙핑크, 세 번째 도쿄돔 환영해"…일본 도쿄 핑크색으로 물들인다

그룹 블랙핑크의 세 번째 도쿄돔 입성 공연이 한 달여 앞으로 다가오면서 일본 도심 곳곳에서 환영 이벤트가 이어지고 있다.



YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 오늘(1일)부터 내년 1월 18일까지 일본 고베 포트타워와 협업해 특별 라이트업 이벤트를 개장한다. 이번 프로젝트는 2026년 1월 16일부터 3일간 개최되는 도쿄돔 공연을 기념해 기획된 것으로, 앞으로는 일본 전역 주요 타워에서 '핑크 라이트업' 캠페인이 순차 전개된다.



시작점인 고베는 랜드마크 포트타워와 인근 일대가 '블랙핑크 스팟'으로 재구성되며 도시 전체를 핑크빛으로 물들인다. 거리 곳곳에서 블랙핑크 콘셉트 비주얼을 만날 수 있으며, 관람객들에게는 다양한 체험형 콘텐츠도 함께 제공된다.



포트타워 전망 5층 옥상에는 블랙핑크 비주얼이 이어지는 포토존이 마련돼 관람객이 입구부터 한 바퀴를 돌며 촬영하면 마치 한 편의 이미지 필름 같은 영상을 완성할 수 있도록 구성됐다. 이외에도 월드투어 현장을 담은 사진전, 블랙핑크 컬러에서 영감 받은 한정 메뉴 카페 등 다양한 콘텐츠가 준비돼 첫날부터 문전성시를 이루고 있다.



블랙핑크의 도쿄돔 공연은 2019년과 2023년 이후 세 번째 입성이다. 약 2년 9개월 만의 일본 단독 공연에 현지 팬들의 기대감은 최고조다. 월드투어를 기념해 지난 7월부터 도쿄·오사카·후쿠오카·나고야 등 대형 백화점에서 릴레이 팝업스토어가 열리고 있으며, 현지 최대 라이프스타일숍 로프트(LOFT) 전국 9개 매장에서도 팝업이 진행 중이다. 장기간 운영에도 팬들의 발길이 꾸준히 이어지며 높은 인기를 입증하고 있다.



한편 블랙핑크는 지난 7월 K팝 걸그룹 최초의 고양종합운동장 공연을 시작으로, 16개 도시 33회차 규모의 'BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE>'을 이어가고 있다. 북미와 유럽 공연을 성공적으로 마쳤으며 최근에는 아시아로 향해 팬들과 교감 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)