[자막뉴스] "환율, 2030 서학개미 탓" 지적에…"나도 서학개미 청년들이 오죽하면"

이현영 기자
작성 2025.12.01 16:43 조회수
이찬진 금융감독원장이 최근 청년층의 해외 투자 열풍이 환율 상승의 주된 요인으로 지목되고 있는 상황에 대해, "청년들이 오죽하면 해외투자를 하겠느냐"며 "청년들에게 정서적으로 공감한다"고 말했습니다.

이찬진 금융감독원장은 오늘(1일) 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 기자간담회에서 지난달 이창용 한국은행 총재가 "젊은 층의 해외 주식투자가 유행처럼 커지는 면이 걱정된다"고 발언한 데 대한 의견을 묻자 이같이 답했습니다.

이 총재가 젊은 층의 해외 주식투자를 현재의 고환율 상황의 원인 중 하나로 꼽은 데 대해 사실상 반박한 겁니다.

이 원장은 또 금감원이 증권사 등을 대상으로 해외투자와 관련한 투자자 설명 등 실태를 점검하기로 한 조치와 관련해서도 "해외주식 투자를 직접적으로 규제한다는 차원이 전혀 아니"라고 적극 해명에 나섰습니다.

이 원장은 "서학개미 인구집단을 보면 오히려 청년층 규모는 작고 40대와 50대 비중이 높다"면서 "이들에 대한 소비자 보호 관점에서 접근하겠다는 것"이라고 설명했습니다.

이 원장은 이에 더해 본인도 투자 포트폴리오의 1% 정도를 해외주식에 투자하고 있다며 '서학개미'임을 밝히기도 했습니다.

최근 개인 해외 주식 투자자들인 이른바 '서학개미'들이 국민연금과 수출업체 등과 함께 환율 상승의 주범으로 지목되면서 각종 대책들이 거론되자, 개인 해외 주식 투자자들은 "자산 형성 활동을 과도하게 제약하는 것"이라며 반발하고 있습니다.

(취재 : 이현영 / 영상취재 : 김학모 / 영상편집 : 이승진 / 제작 : 디지털뉴스부)
