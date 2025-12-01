국회, '쿠팡 개인정보 유출' 긴급 현안질의…사태 경위 추궁

▲ 1일 서울 시내 한 쿠팡 물류센터 인근에 차량이 주차돼 있다.

국회가 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 유관 기관 관계자들을 출석시켜 긴급 현안질의를 잇달아 진행합니다.국회에 따르면 과학기술정보방송통신위원회는 내일(2일) 오전 전체회의를 열고 3천300만 개가 넘는 쿠팡 고객 계정 유출 경위를 묻고 재발 방지 대책 등을 논의합니다.이번 회의에는 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관기관 관계자가 참석하며 쿠팡의 박대준 대표와 정보보안 담당자 등을 상대로 한 질의도 이뤄질 것으로 전망됩니다.국회 정무위원회도 모레(3일) 오후 전체회의를 열고 유관 기관 및 쿠팡 관계자들을 불러 현안질의를 진행합니다.정무위는 개인정보보호위원회, 국무조정실, 금융위원회, 금융감독원, 공정거래위원회 등을 상대로 질의하고, 쿠팡 관계자들에게도 사태의 전말과 책임을 따져 물을 방침입니다.쿠팡은 애초 자사 4천536개 계정에서 고객명·이메일·주소 등의 정보가 유출됐다고 당국에 신고했다가 조사 과정에서 유출 규모가 무려 3천379만 개 계정에 달한다는 점이 확인됐습니다.과기정통부는 어제 민관합동조사단을 구성해 사고 원인 분석과 재발 방지 대책 마련에 착수했습니다.(사진=연합뉴스)